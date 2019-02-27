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Etil alkol yüklerken suçüstü yakalandılar

Mersin polisinin 2 adrese düzenlediği operasyonlarda, içki yapımında kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ile 138 adet içki kiti ele geçirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:39
Etil alkol yüklerken suçüstü yakalandılar

Mersin polisinin 2 adrese düzenlediği operasyonlarda, içki yapımında kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ile 138 adet içki kiti ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesine bağlı Barbaros ve Menteş mahallelerinde 2 adresi izlemeye alan ekipler, içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi. A.Ö. isimli şahsın deposuna yapılan operasyonda, 11 bin 970 şişe etil alkol, 60 adet cinsel içerikli jel ele geçirilirken, H.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 72 şişe etil alkol, 138 içki kiti ve 610 cinsel içerikli jel ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.Ö. isimli şahsın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:39
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