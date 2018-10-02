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Etiketi görenler bu soruyu sordu: ‘Yerli üretim’ logosunu yanlış mı anladık?

Yerli ürünleri rafta ayırt etmek için yeni bir uygulamaya imza atıldı. Vatandaşlar tarafından da destek gören uygulama ilk günlerinde bazı şaşkınlıklara neden oldu. Raflarda bulunan ve yerli olmadığı herkes tarafından bilinen bazı ürünlerde bu logonun kullanılması büyük tepki çekti.

02 Ekim 2018 Salı 08:40
Etiketi görenler bu soruyu sordu: ‘Yerli üretim’ logosunu yanlış mı anladık?

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen “yerli üretim” logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu.

Yerli ve milli ürünlerin ayırt etmesi ve öncelikli tercih olması için kullanılan logo ‘yanlış anlaşıldı.’

Öyle ki nereye ait olduğu tüm kamuoyunun malumu olan ‘Coca Cola’ markasına ‘yerli logo’ basıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar etiketi fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Skandala sessiz kalamayan bazı sosyal medya kullanıcıları ‘Biz yerli üretimi yanlış mı anladık?’ diye birbirlerine sorar oldu.

 

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:40
  1. yerli üretim
  2. logo
  3. ticaret bakanlığı

YORUM YAZ

  • cccccc27 dk önce
    Yanlış anlaşılma yok milleti mal yerine koyan esnaf var.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş30 dk önce
    bizim etiketlerimiz bile yerli değil daha , bırak ürünlerimiz yerli olsun. göz boyamaya devaaam
  • nooooonooooo31 dk önce
    2 günde cıvığı çıktı, adam gibi ceza verilmezse hiçbir suça, olacağı budur.
  • yazıYORUMyazıYORUM35 dk önce
    Yerli üretim logosu Fabrikası Türkiyede kurulu tüm yabancı şirketlerin kullanabilmesi için uydurulmuş aslında boykot listesinde olan çoğu ürünü bak bunlarda yerliymiş diyerek boykotu kırmak için uydurulmuş koca bir balon! Coca-Cola dan tutunda primaya kadar danoneden tutunda ariel e kadar sahibi ABDli veya Avrupa ülkesi vatandaşı yahudi sermayeli ürünler yerli üretim logosu ile alınmaya satılmaya devam edecek. Zaten bizim gibi tüm "islam" ülkelerinde de satılmaya ve alınmaya devam ediyor
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