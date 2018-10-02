Etiketi görenler bu soruyu sordu: ‘Yerli üretim’ logosunu yanlış mı anladık?

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen “yerli üretim” logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu.

Yerli ve milli ürünlerin ayırt etmesi ve öncelikli tercih olması için kullanılan logo ‘yanlış anlaşıldı.’

Öyle ki nereye ait olduğu tüm kamuoyunun malumu olan ‘Coca Cola’ markasına ‘yerli logo’ basıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar etiketi fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Skandala sessiz kalamayan bazı sosyal medya kullanıcıları ‘Biz yerli üretimi yanlış mı anladık?’ diye birbirlerine sorar oldu.