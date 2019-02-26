ETB’nin büyük başarısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı program da Erzurum Ticaret Borsası akreditasyon belgesini aldı.

TOOB Başkanı Hisarcıklıoğlu, akreditasyon belgesini ETB Başkanı Hakan Oral’a takdim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezinde düzenlenen Akreditasyon Sertifika Törenine, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Koç ile Genel Sekreter Ensar Korucuk ve Akreditasyon Sorumlusu Kübra Özlem Yanlıç katıldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne 2011 yılında başvuran ve her 4 yılda bir denetimlerle yenilenen ve bu yıl da gerçekleştirilen denetimler sonrasında 5 yıldızlı Borsa ünvanını koruyan Erzurum Ticaret Borsası, gerekli kriterleri yerine getirerek Akreditasyon Belgesini bir kez daha almaya hak kazandı.

Erzurum Ticaret Borsası’nı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin istediği kalite, verimlilik ve etkinliğe bir adım daha yaklaştıran “Akreditasyon Belgesi” Ankara TOBB Genel Merkezinde düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törende TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a takdim edildi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Hakan Oral, TOBB Akreditasyon Belgesi standartlarına ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, 2011 yılı sonlarına doğru çıktıkları bu yolda kısa bir süre zarfında bu standardın yakalanması için üstün bir gayret gösterildiğini ve Erzurum Ticaret Borsası’nın bu belge ile daha verimli ve etkin hizmetler üreteceğini kaydederek “Hizmet ticaretinin hızla geliştiği son dönemlerde, hizmet alanındaki akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden dahi önemli hale gelmiştir. Ülkemiz ekonomisi için önemli olan oda ve borsalarımızı daha da güçlendirmek gibi temel hedefler doğrultusunda emin adımlar atılmalıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oda ve borsaların hizmet kalitesinin mükemmele ulaşması ve kurumsal kapasitelerinin artırılması için geliştirilen “TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon” Projesi kapsamında Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanan Erzurum Ticaret Borsası, gerçekleştirdiği faaliyetler ile başta Erzurum ili olmak üzere ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Erzurum Ticaret Borsası bu anlamda üyelerine her geçen gün daha iyi hizmet sunabilmek için çalıştığını ve bu anlamda, 2008 yılında Erzurum Ticaret Borsası ISO 9001: 2001 belgesini alarak hizmet kalitesini belgelendirme yolunda ilk adımını atmıştır. Üyelerinin memnuniyetini arttırmak için üye odaklı faaliyetlerine önem vermiştir. Erzurum Ticaret Borsası’nın hedeflerinin içerisinde yer alan Akredite Borsa olmak için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliği çerçevesinde sürdürülen Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine başvuran Borsamız Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen denetim sonrasında başarılı bulunmuş ilk Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır. Borsamız bundan sonrada 5 yıldızlı Borsa ünvanını daha ileriye taşıyacaktır.” şeklinde konuştu.