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ETB’de istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İstihdam’ konulu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan İstihdam Seferberliği 2019’un işverenlere sağladığı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:46
ETB’de istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İstihdam’ konulu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan İstihdam Seferberliği 2019’un işverenlere sağladığı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Erzurum Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda İstihdam Seferberliği 2019’un, işverenlerin üzerindeki yükü alan teşvik ve destekler, Erzurum’da yılsonuna kadar ulaşılması planlanan istihdam hedefleri ile İşbaşı Eğitim programlarıyla alakalı bilgiler sunuldu.


Erzurum Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞ-KUR Erzurum İl Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu ile çok sayıda işveren ve esnaf katıldı.


BAŞKAN ORAL: “İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE HEP BERABER DESTEK OLMALIYIZ”


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan ve her geçen gün çığ gibi büyüyen istihdam seferberliğine hep birlikte destek olmayız. İstihdam seferberliğinin başladığı günden beri yoğun bir çalışma temposu ile çalışmaktayız. Bu anlamda istihdam konusunda hep birlikte hareket etmemizde fayda var.” şeklinde konuştu.


SGK İL MÜDÜRÜ DURMUŞ: “İSTİHDAM VE TEŞVİKLER KONUSUNDA YOĞUN BİR MESAİ HARCIYORUZ”


Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş ise yaptığı konuşmada: Sosyal Güvenlik Kurumu olarak her daim vatandaşın yanında olduklarını ifade ederek; “Özellikle istihdam ve teşvik konusunda işverenlerimiz ile birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Teşviklerimizi ne kadar iyi anlatabilirsek, istihdam konusunda da mesafemizi o kadar çok ileriye götürme şansı yakalıyoruz.” dedi.


İŞ-KUR İL MÜDÜR VEKİLİ ABDULKADİR MUTLU: “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI, İSTİHDAMA OLUMLU ETKİ YAPMAKTA”


İş-Kur Erzurum İl Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu ise İş-Kur tarafından organize edilen ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de başarılı bir şekilde devam eden İş Başı Eğitim programlarının istihdamın gelişmesine olumlu yönde bir etki yaptığını ve bununda planlanan istihdam çalışmalarına destek olduğunu vurguladı.


Öte yandan İstihdam Teşvikleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdür Yardımcısı Halis Yıldırım tarafından istihdam ve teşvikler, İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanı Ali Erkan tarafından katılımcılara slayt eşliğinde bilgilendirmeler yapılırken, programın sonunda ise, soru ve cevap kısmı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:46
  1. doğa

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