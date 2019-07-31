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ETB Başkanı Oral’dan, Başkan Orhan’a ziyaret

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı ziyaret etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
ETB Başkanı Oral’dan, Başkan Orhan’a ziyaret

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı ziyaret etti.


Aziziye Belediyesi Ilıca hizmet binasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette bölge tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Aziziye ilçesinin özellikle tarım ve hayvancılık potansiyelleri bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Bölge insanın çalışmayı seven, gayretiyle her işin üstesinden gelebileceğini dile getiren Başkan Oral, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın bölgede önemli projeler ürettiğini, ekonomiye katkı sunan her girişimin destekçisini olduğunu dile getirdi.


Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,” Erzurum Ticaret Borsası sahip olduğu tüzel kişilikle şehrimizin gelişiminde yer alan aktörlerden olmuştur. Hakan Beyin, yürüttükleri bu önemli görevde bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır. Bölgemiz özellikle tarım ve hayvancılık anlamında sahip olduğu potansiyellerle ön plana çıkıyor. Çiftçimizin rahatlıkla üretim yapabileceği ve bu üretim sonrasında beklediği karlılığı elde edebilmesi için yerel yönetimler anlamında her zaman yanlarındayız.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
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