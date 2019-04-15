ETB Başkanı Hakan Oral’dan Belediye Başkanlarına tebrik ziyareti

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Başkan Vekili Muammer Aydın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Yarba ve Yalçın Meral, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Büyükşehir, Aziziye ve Yakutiye Belediye Başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu.

ETB heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı da makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere merkez İlçe Belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere Merkez İlçe Belediye Başkanlarımızın da koordinasyon içerisindeki çalışmaları ilimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu anlamda Belediyelerimiz kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızda hep birlikte ilimizin yatırım ortamlarını geliştirmek adına çalışmalar yapmalıyız. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş adamlarının ve üniversitelerin güç birliği yapmasının kentin vizyonunun ortaya çıkarılması noktasında önemli bir gereklilik olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Erzurum Ticaret Borsası’nın bu işbirliğine her zaman hazırız. Üreten, gelişen ve ürettiğini pazarlayan bir Erzurum için bu işbirliğini yapmanın büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’a katma değer sağlayacak, ilimizin gelişip, büyümesi, sosyo-ekonomik kalkınmasına ışık tutacak yeni projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

ETB heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den sonra, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı da makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarı dileğinde bulundu.