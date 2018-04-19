Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ETA, kendini feshediyor

ETA örgütü 5 Mayıs'ta kendini feshedecek...

19 Nisan 2018 Perşembe 02:12
ETA, kendini feshediyor

İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütünün gelecek ay kendini feshedeceği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, örgütün Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle fesih kararını açıklayacağını yazdı.

Bask kamu televizyonu (ETB) ise örgütün mayıs ayının ilk haftasında açıklamayı yapacağını duyurdu.

1959 yılında kurulan ve İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı mücadele veren ETA, 800'den fazla insanı öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya, 52 kişi Fransa, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor. Fesih kararının ardından bu kişiler için af çıkarılması beklenmiyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 02:12
  1. ispanya
  2. eta örgütü
  3. ETA terör örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    1. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    2. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    3. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    4. ETA, kendini feshediyor
    5. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    6. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    7. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    8. Tükürük testi ile karın..
    9. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    10. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    11. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    12. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    13. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    14. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    15. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    16. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    17. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    18. Bebekleri uyutan en güzel ninniler
    19. Horlama ve uykuda nefes kesilmesine..
    20. Cengiz Ünder attı, Roma kazandı
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek