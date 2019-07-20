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Et yemeklerinin vazgeçilmezi kekik tam bir şifa kaynağı!

Hem tazesi hem kurusu sağlık için son derece faydalı olan kekiği bu haberi okuduktan sonra sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:10
Et yemeklerinin vazgeçilmezi kekik tam bir şifa kaynağı!

Mis gibi kokusuyla dikkat çeken kekik hem taze hem de kuru olarak tüketilebiliyor. Yüksek alanlarda kendiliğinden yetişebilen kekik, aroması ve hoş kokusuyla dikkatleri üzerine çeker. Bu hoş kokulu bitki arılar için de son derece dikkat çekicidir. Ülkemizde ege kıyılarında üretilen kekik balı, tam bir şifa deposudur. Bu lezzetli bitkiyi hayatınızın başköşesine yerleştirmek için onlarca sebebiniz var. İşte, kekiğin sağlığa olan faydaları…

Tansiyonu dengeler

Yapılan bilimsel çalışmalar kekiğin tansiyonu dengelediğini ortaya koymuştur.

Mideyi sakinleştirir

Mide bulantısı ve kusma gibi sorunlarda kekik ve limonla hazırlayacağınız çayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu çay mide sorunlarını hızlı bir şekilde tedavi edecektir.

Öksürüğe iyi gelir

Kekik içerdiği bileşikler sayesinde öksürük ve boğaz ağrısı sorunlarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

A ve C vitamini yönünden zengin olan kekik bağışıklık sistemini güçlendirir.

Demir deposu

Kekik tam bir bakır, lif, demir ve magnezyum kaynağıdır. Demir eksikliği anemisi bulunanlar için kekik önemli bir bitkidir.

Yüzünüzü güldürür

Kekik düzenli tüketildiğinde stresi azaltır ve yüzünüzü güldürür.

Anti-kanser ürünü

Yapılan çalışmalar kekiğin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Cilt sağlığı için önemli

Kekik ve kekik yağı cilt sorunlarının tedavisinde son derece faydalıdır.

Mantar enfeksiyonunu önler

Kekikte bulunan aktif bileşen timol mantar oluşumunu engeller.

Kalp dostu

Kekik içerdiği antioksidanlar, minareller ve vitaminler sayesinde kalp sağlığını korur. Yapılan çalışmalar düzenli tüketildiğinde kekiğin kalp krizi riskini bir hayli azalttığını kanıtlamıştır.

Gözler için önemli

A vitamini yönünden zengin olan kekik, göz sağlığı için de faydalıdır.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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