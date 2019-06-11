Et ve Süt Kurumu'ndan karkas et satışı duyurusu Et ve Süt Kurumu, Türkiye genelindeki YESİDEF üyesi yemek şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti satışı yapacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu'nca, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyesi yemek şirketleri ve kırmızı et sanayisi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti satışı yapılacağı bildirildi.



Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelindeki YESİDEF üyesi yemek şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında (şarküteri üretimi yapan) fiilen faaliyet gösteren firmalara bugün itibarıyla yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi. Duyuruda, "Dondurulmuş Çeyrek Karkas Sığır Eti Satış Usul ve Esasları" da yer aldı.

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