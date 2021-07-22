Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları kaçtan alıyor? Elde kalan kurban hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak mı?

Et ve Süt Kurumu satılamayan hayvanlar için hayvan alım fiyat listesi 2021 açıklandı. Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlık hayvan alım fiyatı... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Bakan Bekir Pakdemirli, üreticilerin en yakın Et ve Süt Kurumu Kombinalarına başvurabileceklerini belirtti.

Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları kaçtan alıyor?

Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak" diye konuştu. Pakdemirli, alım fiyatları ile ilgili diğer detayların bugün Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulacağını, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini kaydetti.

Et ve Süt Kurumu satılamayan hayvanlar için hayvan alım fiyat listesi 2021

İşte Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlık hayvan alım fiyatı: