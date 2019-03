Et ve Süt kurumu personel alımı 2019 Kamu personeli alımı 2019

Et v Süt Kurumu son dakika personel alım duyurusu yayımladı. Et ve Süt Kurumu son dakika haberlerine göre en az lise ve dengi okul mezunu, bulaşıcı hastalığı bulunmayan engelli büro işçisi alımının yapılacağı açıklandı. Et ve Süt Kurumu engelli alımı başvuru detayları...

Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü bünyesine bir kamu personeli alımı yapılacak. Yapılacak olan kamu personeli alımında kadro ise telefon santral operatörü olarak nitelendiriliyor. Kamu personeli alımına kişisel durumu engelli olan adaylar ve mezuniyet durumu en az ortaöğretim lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. Kamu personeli alımı yapılacak olan personelin çalışma yeri ise Ankara olarak belirtiliyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylardan adrese dayalı nüfus bilgi sistemine göre alım yapılacağından adayların ikametleri göz önüne alınacak.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü kamu personel alımına adaylar 11 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Başvurusu kabul edilen adaylar daha sonra 18 Şubat 2019 tarih Saat:14.00’de kura çekilişi yapılacak.

Et v Süt Kurumu personel alım başvuru şartları

4857 saylll iş Kanununa tabi olarak istihdam edilecektir. Deneme sUresi sonunda belirsiz süreli iş akdi ile istihdam edilecektir. Kura çekimi Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü'nde 28103/2019 günü saat 10:00'da yapılacaktlr. Kura çekim tarihinde bir değişiklik olduğu takdirde yeni kura çekim tarihi Et ve süt kurumuna ait www.esk.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sağlık Kurulu Raporu kura sonucu sınavla alınacaklardan istenecektir. İl genelinde ilana çıkılacaktır. Eskihisar Mahallesi 8O0O. Sokak Numara 6 Merkezefendi/Denizli