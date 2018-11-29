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Et ve et ürünleri üretimi "mesleki eğitim" kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), giderek güçlenen et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı açılması kararlaştırıldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:11
Et ve et ürünleri üretimi "mesleki eğitim" kapsamına alındı

MEB, NAMET Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisleri ile Gıda Teknolojisi alanında eğitim vermek üzere "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzaladı.

İş birliği protokolüne, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Recep Altın ve NAMET Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kayar imza koydu.

İmza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ve NAMET Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İş birliği protokolü kapsamında, mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı açılacak ve öğretim programı sektörle iş birliği içerisinde hazırlanacak.

Eğitimler, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde MEB’in belirleyeceği Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde verilecek. NAMET, her iki okulda atölye ve laboratuvar donatımlarını yapacak ve öğretmenlerin iş başı ve hizmet içi eğitimlerini üstlenecek.

Öğrencilerin beceri eğitimi ve stajları, NAMET üretim tesislerinde gerçekleştirilecek ve alan öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında yüzde 100 istihdamları firma tarafından sağlanacak. Ayrıca bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere NAMET tarafından burs desteği sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı mezunu öğrencilerin gıda sektöründe "gıda kalite kontrol" ve "gıda işleme alanlarında" çalışabileceğini bildirdi.

- Üretim artıyor

Kırmızı et üretimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artışla 1 milyon 173 bin ton olarak gerçekleşti. 2018'de bu üretimin 1 milyon 350 bin tona yükselmesi bekleniyor.

İş birliği kapsamında, giderek güçlenen et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:11
  1. Şanlıurfa
  2. Kocaeli
  3. meb
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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