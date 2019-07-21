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Et nasıl mühürlenir?

Et mühürlemede uygulanan püf noktaları sizler için derledik.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:47
Et nasıl mühürlenir?

Eti mühürlemek için bilmemiz gereken en önemli nokta ağır bir döküm tavaya sahip olmanız gerekir.

Et mühürlemede kesinlikle teflon tava kullanmamanız gerekir. Çünkü teflon tava yüksek ısıda kanserojen maddelerini aktif hale getiriyor.

- Öncelikle tavayı iyice ısıtın.

- Eti mühürlemek için herhangi bir yağ kullanmayın.

- Etin bir yüzüne sadece tuz (tercihen deniz tuzu) ve taze çekilmiş karabiber serpin.

- Diğer yüzüne baharatlı kısmı tavaya koyduktan sonra serpebilirsiniz.

- Etinizin daha hoş bir aroma kazanması için tavaya taze otlar serpin (kekik, biberiye vs.) Taze adaçay kullanabilirseniz etiniz daha lezzetli olur.

- Etiniz pişerken etrafında domates ve biber pişirebilirsiniz.

- Etin bir yüzünü tavaya koyduktan sonra 4 dk geçmeyecek şekilde ete hiç dokunmadan, çatal ve bıçak batırmadan bekleyin.

- 4 dk geçtikten sonra etinizin en üst yüzeyine tuz ve karabiber serpip çevirebilirsiniz. Etin diğer yüzünü de 4 dk pişirmeniz yeterli olacaktır.

NOT: Etin en iyi kısmı hayvanınız dana ise dananın sırt kısmıdır. Antrikot, kontrfile, bonfile hayvanın en az hareket eden kısmından yani sırtından çıkar. Hayvan sırtını az hareket ettirdiği için buradaki kaslar gelişmez ve bu kısımlar yumuşak olur. Ayrıca önemli bir nokta daha etinizi sakın dövdürmeyin. Elinizin üç parmağıyla bastırmanız yeterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:47
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