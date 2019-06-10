0553 313 94 23

Et beninden kurtulmanın 4 yöntemi

Et benleri çok can sıkıcı olabiliyor. Birçok kişi koparmaya çalışsa da bu doğru bir yöntem değildir. Doğal yollarla et benlerinden kurtulmak mümkün.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:04
Et beninden kurtulmanın 4 yöntemi

Et benleri bir hastalık olmasa da can sıkıcı olabiliyorlar. Genellikle ense, kasık, sırt, koltuk altı, boyun ve kulak arkası gibi yumuşak derilerin üzerinde çıkar. Sık sık doktora başvurulan bu sorunu evde kendi yöntemlerinizle düşürmeniz mümkün.

Muz kabuğunun beyaz kısmı

Muz kabuğunun içerisndeki beyaz kısımdan bir parça keserek et beninin üzerine yapıştırın. Et beni düşene kadar bu yöntemi tekrar edin.

et beninden kurtulma yolları

 

Sarımsak suyu

Sarımsak hem antiseptik hem de antibakteriyel olduğu için et benini kurutma özelliğine sahiptir. Sarımsaktan ince bir dilim kesip sargı beziyle et beninin üzerine sarın ve et beni düşene kadar tekrar edin.

et beninden kurtulmanın doğal yolları

 

Aloe vera jeli

Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor. Bir özelliği de et benini yok etmesi. Aloe veradan bir parça kesip pamuk yardımıyla et beni üzerinde tutturun. Et beni düşene kadar tekrar edin.

et beni nasıl düşer

 

Doğal sirke

Ev yapımı doğal bir sirkenin binbir derde devası vardır. İçeriği sayesinde benleri yok eder ve cilde nem kazandırır. Doğal elma sirkesini pamuğa dökün ve fazlalığını sıkarak atın. Pamuğu et beni üzerine yapıştırın. Et beni düşene kadar bu yöntemi tekrarlayın.

et beni düşürmenin yolları

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:04
  1. et beninden kurtulmak için
  2. et beni
  3. et beni neden oluşur
  4. et benleri
  5. et beninden kurtumanın doğal yolları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ereğli Belediyesinden ilaçlama seferberliği
    1. Ereğli Belediyesinden ilaçlama..
    2. Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si..
    3. Ham çelik üretimi azaldı
    4. GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim..
    5. Kumla’da seyyara geçit yok
    6. Kazım Kurt, bayramlaşma töreninde..
    7. Açık oturum için ilk yorum Uğur..
    8. Başkan Kazım Kurt, Park Bahçeler..
    9. Gençlerin vazgeçilmezi gençlik..
    10. Gemlikspor Cumhur Aydın’la devam dedi
    11. "Torbacılar"a eş zamanlı operasyon!..
    12. Sesinden rahatsız oldukları kargaları..
    13. Babalar Günü'nde oyunun yıldızı..
    14. GAÜN Hastanesi’nde “Kalbini Erken..
    15. 1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti..
    16. Fırtına elektrik direklerini devirdi
    17. Antalya’da düşen eğitim uçağında..
    18. Okan Buruk, Süper Lig ekibiyle anlaştı
    19. Otomobilin çarptığı köpek tedavi..
    20. Büyükşehir Belediyesi yaraları sarıyor
    21. Onursuzlara bir destek de..
    22. Çöp yangınlarına ‘dur’ denmesi..
    23. Ordu’da otomobil uçurumdan düştü!
    24. Bingöl’de öğrenme şenlikleri..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre..
    26. Başakşehir Okan Buruk ile imzalıyor
    27. Erenler’de Haziran Meclisi gerçekleşti
    28. Çavuşoğlu Milli Takım Kaptanı..
    29. Büyükşehirden ’Atatürk Kent Parkı’..
    30. Yunanistan'a kaçmak isteyen 50..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"