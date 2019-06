Et beninden kurtulmanın 4 yöntemi

Et benleri bir hastalık olmasa da can sıkıcı olabiliyorlar. Genellikle ense, kasık, sırt, koltuk altı, boyun ve kulak arkası gibi yumuşak derilerin üzerinde çıkar. Sık sık doktora başvurulan bu sorunu evde kendi yöntemlerinizle düşürmeniz mümkün.

Muz kabuğunun beyaz kısmı

Muz kabuğunun içerisndeki beyaz kısımdan bir parça keserek et beninin üzerine yapıştırın. Et beni düşene kadar bu yöntemi tekrar edin.

Sarımsak suyu

Sarımsak hem antiseptik hem de antibakteriyel olduğu için et benini kurutma özelliğine sahiptir. Sarımsaktan ince bir dilim kesip sargı beziyle et beninin üzerine sarın ve et beni düşene kadar tekrar edin.

Aloe vera jeli

Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor. Bir özelliği de et benini yok etmesi. Aloe veradan bir parça kesip pamuk yardımıyla et beni üzerinde tutturun. Et beni düşene kadar tekrar edin.

Doğal sirke

Ev yapımı doğal bir sirkenin binbir derde devası vardır. İçeriği sayesinde benleri yok eder ve cilde nem kazandırır. Doğal elma sirkesini pamuğa dökün ve fazlalığını sıkarak atın. Pamuğu et beni üzerine yapıştırın. Et beni düşene kadar bu yöntemi tekrarlayın.