EŞYODER 6’ncı kuruluş yıl dönümü kutladı

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) kuruluşunun 6’ncı yıl dönümünü kutladı.

Eskişehirli şair, yazar, ozan ve sanatçılar kahvaltıda buluşarak EŞYODER’in 6’ncı yıl kuruluşunu birlikte coşkuyla kutladı. Etkinlikte, 53 şair sırayla Eskişehir şiirlerini okudu. Daha sonra ozanlardan Arif Çayır, Hasan Bakırcı, Behçet Sönmez, Gülsüm Turan sazları eşliğinde Eskişehir türkülerini söyledi. Ardından ney sanatçısı Nazan Naz ile keman eşliğinde ilahiler söylendi.

Program ardından konuşma yapan EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, 6 sene içerisinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Şairlerimizin, yazarlarımızın, ozanlarımızın, sanatçılarımızın dernekleşmesi ve sivil toplum gücü meydana getirmesi sevindirici bir gelişme. Diğer sanat ve kültür derneklerimizle bir araya gelerek ortak bir platform oluşturulmasında, güç birliği ve ortak hareket edilmesinde sayısız yararlar var. Ayrıca Eskişehir içi ve Eskişehir dışı etkinliklerimiz, önümüzdeki günlerde periyodik olarak sürekli devam edecek. Eskişehirli şairlerimizin şiirleri, yazarlarımızın yazdıkları kitaplar, sanatçılarımızın ve ozanlarımızın Eskişehir türküleri ve çeşitli dallardaki sanatçılarımızın sergiledikleri eserler, Eskişehir’de üniversitelerde okuyan öğrencilere, tez konusu olarak veriliyor” diye konuştu.

Daha sonra etkinliğe katılan şairler, yazarlar, ozanlar, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve sanatçılar tanıtıldı.