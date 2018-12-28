Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
Kocaeli'de durdurulan eşya yüklü kamyonda, 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi- Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı28 Aralık 2018 Cuma 16:09
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kamyonda, eşyaların arasına gizlenmiş 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Bununla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri kamyonu TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde durduran ekipler, eşya yüklü kamyonda arama yaptı.
Aramada, eşyaların arasında paketlenmiş halde 14 kilo 400 gram eroin bulundu.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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