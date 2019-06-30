Eşya taşımacılığında U-ETDS 1 Ocak 2020’de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tolga Acar, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nde (U-ETDS) yolcu taşımacılığının ardından ikinci fazı 1 Ocak 2020 itibariyle lojistik sektöründe başlatacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda düzenlenen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile Sayısal Takograf Veri Analizi Bilgilendirme Toplantısı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda eşya taşımacılığında 31 Aralık 2019 itibariyle zorunlu olacak U-ETDS ile 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu olacak sayısal takograf verilerini yükleme konularında Bakanlık ve TOBB yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, “Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda Türkiye olarak dünyada lider ülkeler arasında yer almaktayız, sektörlerin verimliliğini ve rekabet gücünü yükseltecek önemli projelerin hayata geçirilmektedir.” dedi.Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından eşya taşımacılığında başlatılacak U-ETDS uygulamasının lojistik sektörü için önemli bir kilometre taşı oluşturacağını ifade eden Karaduman, “Uygulanacak sistemle elektronik takip ve denetim sistemi sayesinde elde edilen verilerin, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Sayısal takograf veri analizi projesi ile profesyonel sürücülerin davranış ve faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılacağına da yürekten inanıyorum” dedi.

Dünyanın hızla gelişmekte ve bu değişime kişilerin, kurumların ve sektörlerin ayak uydurmak durumunda olduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tolga Acar ise “İlerleyebilmek ve dünyanın gerisinde kalmamak için teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. U-ETDS’yi yolcu taşımacılığı ve eşya taşımacılığı olmak üzere 2 ana başlığa ayırabiliriz. 10-15 yıl önce kurmamız gereken sistemleri şuan kurmaya çalışıyoruz. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Sektörümüzün yüzde 95’i kayıt altında. Amacımız kalan yüzde 5’i de kayıt altında almak. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 530 bin yetki belge sahibi firma var” şeklinde konuştu.

Acar konuşmasının devamında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin amacına ilişkin bilgiler aktararak “Amacımız nedir, karayolu taşımacılığını disiplin altına almak, karayolunda trafiğe çıkan ticari araçların taşıdıkları yolcu ve eşyaya ait olabilecek güvenlik açıklarını kapatmak, kara yolunda yapılan her türlü yolcu ve yük taşımasına kayıt altına almak, sektördeki verilere ilk kez gerçek zamanda ve doğru şekilde ulaşmak, ulusal güvenlik açısından taşıma verilerinin anlık paylaşımını sağlamaktır.Firmalara faydaları ise yolcu ve eşya taşımacılığında korsan taşımacılığın engellenmesine katkı sağlamaktır. Uygun yetki belgesi dışında yapılan taşımaların engellenmesine katkı sağlamaktır. Ulusal güvenlik açısından ise bakanlık sisteminde toplanan veriler talep eden güvenlik birimlerine anlık olarak iletilebilecektir. Böylece Güvenlik Birimleri için operasyonel önleme sahip verilere anında erişim imkanı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Uzman Yrd. Mithat Yıldız uygulamaya ilişkin detayları paylaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uzman Hasan Boz mevzuata ilişkin bilgiler aktardı. TOBB Uzman Şevval Teker de sayısal takograf sistemi hakkında sunum yaptı. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Sunum sonunda katılımcılara Malatya Kayısısı hediye edildi.