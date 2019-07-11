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Esvatini'de sihir ve büyü yarışması yasaklandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
Esvatini'de sihir ve büyü yarışması yasaklandı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı (eski adıyla Svaziland), büyücü ve sihirbazların becerilerini sergileyerek birbiriyle rekabet edeceği yarışmayı yasakladı.

The Times of Swaziland'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Percy Simelane, ülkenin Manzini şehrinde yapılacak büyücü ve sihirbaz yarışmasının yasalara aykırı olduğunu belirterek, bu tarz etkinlikler düzenlemeye çalışanların hukuki yaptırımla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Simelane, "Hükümet Svazi halkının zihinlerini zehirleme potansiyeline sahip büyü hilelerine seyirci kalamaz." diye konuştu.

Büyücülerin aynı mekanda toplanarak becerilerini sergileyeceği yarışmanın hafta sonu yapılması planlanıyordu.

Gazeteye konuşan ülkenin tanınan şifacılarından "Africa Gama", bu tür yarışmaların Kral II. Sobhuza zamanında sahte iddiaları çürütmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 1,3 milyon kişinin yaşadığı krallıkta, Hristiyan ve Müslümanların yanı sıra yerel dinlere inanan kişiler de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
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