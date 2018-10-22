THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Resul Dindar kimdir? Resul Dindar’dan hayranına fırça

Şarkıcı Resul Dindar, sahne aldığı Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını azarlayarak 'Ya cevap verme sus sende be!' diye çıkıştı.Peki Resul Dindar kimdir? Resul Dindar nereli ve kaç yaşında?

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
Resul Dindar kimdir? Resul Dindar’dan hayranına fırça

Şarkıcı Resul Dindar, sahne aldığı Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını azarlayarak 'Ya cevap verme sus sende be!' diye çıkıştı

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, dün Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde sahne aldı. Konser bitiminde şarkıcı ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları Resul Dindar'ın karavanının önünde toplandı. Karavandan çıkan Dindar, 'Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle' dedi. Bir hayranının 'Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi' sözleriyle çılgına dönen Resul Dindar 'Ya cevap verme sus sende be!' diye bağırdı. Peki Rusul Dindar kimdir?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982'de Artvin'in Hopa ilçesinde doğmuştur. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Resul Dindar albümleri

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
  1. Artvin
  2. resul dindar kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    1. 4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    2. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    3. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    4. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    5. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    6. Muhammed Raşit Elhüseyni kimdir?
    7. Yayla dönüşü feci kaza! Ölü ve..
    8. Sultangazi'de lise öğrencilerinin..
    9. Hukukçular: ‘Öğrenci andı’ fitnesi..
    10. CHP'li Gürsel Tekin, İş Bankası'yla..
    11. Altının gramı 222 lira seviyelerinde..
    12. Cemal Kaşıkçı için ilk somut adım..
    13. Balıkesir'de yolcu otobüsünde..
    14. İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar
    15. Avrupa öncesi Fenerbahçe'ye çifte müjde!
    16. Bakan müjdeyi veriyor! Başkente..
    17. Sivas'ta yalnız minare havadan..
    18. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar
    19. 'Kaşıkçı' soruşturmasında kritik gelişme
    20. İstanbul Deniz Otobüsleri'nden bayram..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?