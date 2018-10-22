Resul Dindar kimdir? Resul Dindar’dan hayranına fırça

Şarkıcı Resul Dindar, sahne aldığı Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını azarlayarak 'Ya cevap verme sus sende be!' diye çıkıştı

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, dün Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde sahne aldı. Konser bitiminde şarkıcı ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları Resul Dindar'ın karavanının önünde toplandı. Karavandan çıkan Dindar, 'Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle' dedi. Bir hayranının 'Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi' sözleriyle çılgına dönen Resul Dindar 'Ya cevap verme sus sende be!' diye bağırdı. Peki Rusul Dindar kimdir?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982'de Artvin'in Hopa ilçesinde doğmuştur. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Resul Dindar albümleri

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)