0553 313 94 23

Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü tebriği: “Bize güvenebilirsiniz”

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, ABD’nin bağımsızlık günü için Başkan Donald Trump’a gönderdiği tebrik mesajında, ABD’nin her zaman ülkesi Estonya’ya güvenebileceğini söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü tebriği: “Bize güvenebilirsiniz”

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, ABD’nin bağımsızlık günü için Başkan Donald Trump’a gönderdiği tebrik mesajında, ABD’nin her zaman ülkesi Estonya’ya güvenebileceğini söyledi.


Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid’ın Estonya Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan basın açıklamasında "Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlık günü için size ve Amerikan halkına en sıcak tebrik ve dileklerimi sunarım” ifadeleri yer aldı.


Kaljulaid’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:


"Estonya’nın sizin yönetiminize ve Amerikan halkına güveneceğini biliyor ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de her zaman Estonya’ya güvenebileceğini vurguluyorum."


Kaljulaid mesajında, BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda ve ikili ilişkilerde ülkesinin ABD ile işbirliğini sürdürmek ve güçlendirmek istediğini kaydetti.


ABD bugün, İngiltere’den 4 Temmuz 1776’da kazandığı bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti
    1. Tarla yangınına sanayi esnafı yangın..
    2. Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri..
    3. Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın..
    4. Trakya Üniversitesinde Edirne’de kadın..
    5. Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı..
    6. Putin: "Rusya nükleer silahların..
    7. Polis kimse dolandırılmasın diye..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Şehit ailesine darp iddiası
    10. Kilis’te kiralık ev sorunu
    11. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    12. Antarktika seferi bakteri keşfettirdi
    13. Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına..
    14. Başkan Demir’den Bafra’da yol müjdesi
    15. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    16. Menteşe’de traktör kazası: 1 ölü
    17. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    18. Medipol Başakşehir'de transfer..
    19. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    20. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    21. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    22. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    23. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    24. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    25. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    26. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    27. Anız yakanlara idari para cezası
    28. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    29. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    30. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”