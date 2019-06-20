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Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi

Hatay’da özel bir hastanede estetik yaptıran Feryal Mansuroğlu’nun yüzü tanınmaz hale geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:49
Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi

Hatay’da özel bir hastanede estetik yaptıran Feryal Mansuroğlu’nun yüzü tanınmaz hale geldi.


Feryal Mansuroğlu (33) üç ay önce badem göz estetiği olmak için Hatay’daki özel bir hastaneye başvurdu. Mansuroğlu’na hastanedeki doktor, badem göz estetiği yerine gözaltı ışık dolgusunun daha uygun olacağını söyledi. Ancak yapılan dolgudan sonra kadının yüzü tanınmaz hale geldi.


Doktorun, gözaltı dolgusunu yapmasının ardından yüzünde iki yanak oluştuğunu belirten Mansuroğlu “Doktorun yanına gittim, istişare ederek badem göz yapmak istediğimi söyledim. Bana badem gözün yaşıma uygun olmadığını, gözaltı ışık dolgusunun daha güzel olacağını söyledi. Ben yüzümde çok hafif sarkma için iple askılama istedim. Onu da yapacağını söyledi ama aslında 40-50 yaşından sonra olan bir uygulama. Ancak bunu uygulamasını ben istedim. Gözaltına yapması gereken dolguyu daha aşağıya yaptı ve yüzümde iki yanak oldu ayrıca ikiye ayrıldı çökük şeklinde. Yüzüm çökmüş yaşlı bir şekilde görünmeye başladım. İple askılama ile de belli olmayan sarkıklık daha çok belli olmaya başladı. Kendisini aradım ve mutlu olmadığımı yüzümün çok kötü olduğunu söyledim ve ’siz de hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz’ diyerek yüzüme kapattı telefonu. Sonra 3 ay dolması gerektiğini konuştuk ve 3 ay sonra yanına gittim. Kendisi de kabul etti. Başka doktorlara da gösterdim dolgunun gözaltı dolgusu olduğuna inanmadı. Kendisi düzeltmek için benden ekstra bir para talep etti ve ben o parayı vermek istemedim haklı olarak” dedi.


Yüzünü eski haline getirebilmek için İstanbul’da tedavi gördüğünü ve zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Mansuroğlu, “Doktorun bu tavrı beni çok üzdü hem maddi hem manevi olarak. Bu 3 aylık süreçte yaptığı çökmüş yanakla gezmek zorunda kaldım. Çok kötü günler yaşadım, stresten tiroit zehirlenmesi yaşadım, 6 kilo verdim. Kendisi ile paylaştım, bunların üzerine bana hakaret etti. Özür dilemesi gerekirken, hakaret etmesi beni daha fazla üzdü. Daha sonra düzeltmek için İstanbul’a farklı bir merkeze gittim. Çok kötü şeyler yaşadım. O dolguyu parçalamak çok zordu. Zorlu bir süreç geçirdim, kötü acılar çektim” dedi.


Doktorun yanlış yapmasından ziyade üslubu ve tavrı nedeniyle dava açmayı düşündüğünü aktaran Mansuroğlu ayrıca, Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenerek, “Benim gibi birçok mağdur insan var, daha fazla canlar yanmasın istiyorum. İnşallah başka insanların canı yanmaz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:49
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