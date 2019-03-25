0553 313 94 23

Estetik fırsatçılığına karşı mobil ihbar hattı

Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu- Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu:- "Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık"- "Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan, geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük"

25 Mart 2019 Pazartesi 11:03
Estetik fırsatçılığına karşı mobil ihbar hattı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, merdiven altı işletmelerin yol açtığı sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle "0549 833 38 33" numaralı WhatsApp İhbar Hattı kurduklarını kaydetti.

Türk Dermatoloji Derneği ihbar hattına en çok gelen şikayetlere ilişkin bilgi veren Çalıkoğlu, "Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, havaların ısınmasıyla hem erkeklerde hem de kadınlarda güzelleşme istediğinde artış yaşandığını aktararak, "Bu doğal bir istek ama güzelleşmeyi sağlıktan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Sağlıklı bir güzelleşme için bunu doktorlara emanet etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Deri konusunda bütün işlemleri en iyi yapabilecek hekimlerin dermatologlar olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, herhangi bir uygulama yapılacağı zaman mutlaka bir dermatoloji uzmanının görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

- "Gelen şikayetler durumun vahim olduğunu gösterdi"

Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık. Bir dövmenin de lazer gibi son derece ciddi bir cihazla doktor olmayan kişiler tarafından silinmeye çalışması da ülkemizde olmaması gereken çağ dışı olaylar arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Çalıkoğlu, ihbar hattına gelen, ücretlerle ilgili şikayetleri değerlendirmediklerini, sadece sağlık açısından oluşan zararlara ilişkin ihbarları gündemlerine aldıklarını kaydetti.

- "Dövme sildirme konusunda tuzağa düşmeyin"

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, dövmelerin silinmesi ve benlerin alınması konusundaki tüm işlemlerin mutlaka dermatoloji ya da plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarlarda bulundu:

"Askerlik ve polislik için sınavlara giren öğrencilerde bu dönemde bir panik başlıyor. Görünen yerlerdeki dövmeler ve doğumsal lekeler buna engel oluyor. Bu nedenle hızlıca sildirme yoluna gidiyorlar. Ancak bunlar bir seansla yapılacak işlemler değil. Bazen 5 seansa kadar konunun uzmanları tarafından yapılması gereken ve ciddi komplikasyonları olan lazer işlemleri ya da cerrahi işlemlerin uygulanması gerekiyor. Bunu hemen sınav öncesinde bir seansla çözelim gibi düşünmesinler. Bununla ilgili doktor olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler konusunda da lütfen tuzağa düşmeyelim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:03
  1. cilt
  2. deri
  3. estetik
  4. Hat
  5. İhbar
  6. Türk Dermatoloji Derneği
  7. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu
  8. Whatsapp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    1. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    2. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    3. Batı Afrika’da siyasi istikrarın..
    4. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    5. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    6. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    9. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    10. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    11. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    12. Bozkırın ortasındaki "sahil kenti"..
    13. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7...
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. STK temsilcileri seçimlerde kimi..
    16. Doktor Arslan’a sevgi seli
    17. Şaphane’ye yeni itfaiye aracı
    18. CHP, Selahattin Demirtaş’ın sesiyle oy..
    19. Tedavi için hastaneye gidince göçük..
    20. Şampiyon at icralık oldu
    21. Öğrencilere 168 milyon ders kitabı..
    22. Servis minibüsü ağaçları yerinden..
    23. TCMB repo ihalesi açmadı
    24. Muğla'da yakalandı! Yaşının 6 katı..
    25. (Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit..
    26. Türkiye’nin en büyük kongre merkezi..
    27. Maximum Kart'tan Hepsiburada'da vade..
    28. ’Filenin Aslanları’ finalde sahneye..
    29. Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi..
    30. Permakültür çiftliği için karavanla 8..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok