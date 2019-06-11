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ESTAŞ ve Ziraat Bankası, İVME protokolü imzaladı

Sivas'ta dünyaca ünlü otomobil markaları için üretim yapan ESTAŞ ile Ziraat Bankası arasında İVME Finansman Paketi protokolü imzalandı- ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş: - "ESTAŞ, çarkları daha hızlı döndürecek, daha fazla istihdam sağlayacak. Güzel sonuçlar olacağına inanıyoruz"

11 Haziran 2019 Salı 14:36
ESTAŞ ve Ziraat Bankası, İVME protokolü imzaladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta dünyaca ünlü otomobil markaları için eksantrik mili üretimi yapan Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) ile Ziraat Bankası arasında İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi protokolü imzalandı.

ESTAŞ'ta gerçekleştirilen programda konuşan Ziraat Bankası Sivas Bölge Yöneticisi Murat Serdar Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME paketi kapsamında 3 kamu bankasının yaklaşık 30 milyar liralık açık bir finansman uygulaması başlattığını anımsattı.

- İVME'de ilk imza Sivas'ta atıldı

İVME paketi kapsamında Sivas ve Tokat'taki firmalarla öngörüşmeler yaptıklarını dile getiren Bulut, "Bu firmalardan biri ve en çok hak edeni Sivas'ın gururu ESTAŞ firması. Finansman paketinden kendilerini yararlandırmak istedik, onlar da olumlu görüş sundular. Bu kapsamdaki ilk kullandırımı da firmaya dün itibarıyla yapmış olduk." dedi.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş ise kullandırılan paketin memleketin ekonomisine katkı sunacağını, ESTAŞ'ın Türkiye'de bu krediyi ilk kullanan firma olduğunu söyledi.

ESTAŞ'ın ilklere imza attığını aktaran Mavuş, "ESTAŞ'ın eksantrik milinde, yakıt pompa milinde birçok yenilikleri var. ESTAŞ, inovasyon sonuçları kategorisinde Türkiye birincisi oldu." diye konuştu.

İVME'nin memleketin büyük çarklarının döndürülmesi için kullanılacağını belirten Mavuş, şunları kaydetti:

"ESTAŞ, çarkları daha hızlı döndürecek, daha fazla istihdam sağlayacak. Güzel sonuçlar olacağına inanıyoruz. İvme; dirilik, canlılık, dinamiklik demek. Memleketimizin ihtiyacı var, bu kredi çıktığı günden beri yurt dışında ekonomik gelişmeleri hazmedemeyenler var. Yani milletin hevesi kırılsın, iş adamı bu krediyi kullanıp yatırım yapmasın. Kimse bizim yatırım yapmamızı istemiyor ama kamu bankalarını her zaman arkamızda hissettik, en zor günlerimizde de hep bizle beraberdiler. Aynı sıkıntıları bizle beraber yaşadılar. Bundan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kredi paketini bölgemizde daha çok firma kullanacak ve daha çok istihdam sağlayacak, daha güzel sonuçlarımız olacak. "

Konuşmaların ardından Mavuş ve Bulut, protokolü imzaladı.

İmza törenine ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin ve banka yetkilileri de katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:36
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