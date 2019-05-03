0553 313 94 23

Estas Tonne, Zorlu PSM'de konser verdi

Turkcell Platinum Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan müzisyene Joseph Pepe Danza ve Netanel Goldberg eşlik etti

03 Mayıs 2019 Cuma 23:42
Estas Tonne, Zorlu PSM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Gitar virtüözü Estas Tonne, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Müzisyen, "Her müziğin caz festivali" sloganı altında gerçekleştirilen "PSM Caz Festivali" kapsamında Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verdi.

Bir tütsü yakıp gitarına takarak konsere başlayan Tonne'a, sonraki parçalarda Joseph Pepe Danza ve Netanel Goldberg eşlik etti.

Sevilen eserleri hayranları için çalan müzisyen, "Muhteşem şehir İstanbul'daki bu geceye katıldığınız için teşekkür ederim." dedi.

Bu geceyi sadece bir konser olarak değil daha çok bir yolculuk olarak gördüğünü ifade eden Tonne, "Hayatın her gününde hangi dili konuşur, hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, hayatla bir anlaşma yapmak zorundasınız. Bazen güzel olur, bazen zorlu. Bütün spektrumu yaşamak tek bir anda olabilir. Ne gördüğümüze değil müziğin bizi nereye götürdüğüne bakalım." şeklinde konuştu.

İlk albümü "Black and White World"ü 2002'de müzikseverlerle buluşturan Ukraynalı müzisyenin "Dragon of Delight", "13 Songs of Truth", "Internal Flight", "Cosmic Fairytale" ve "Mother of Souls" albümleri bulunuyor.

Farklı ülkeleri gezerek farklı kültürleri araştıran ve bugüne kadar yüzlerce büyük şehir ve küçük yerleşimde gitar çalan Tonne, müziğinde Flamenko, klasik, gypsy, Latin ve elektronik müzik unsurlarından yararlanıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:42
  1. Caz Festivali
  2. Estas Tonne
  3. konser
  4. Zorlu PSM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da mobilya tekstil atölyesinde yangın
    1. Konya’da mobilya tekstil atölyesinde..
    2. Keleş: “Bu kritik dönemde bir puan bir..
    3. Bakan Çavuşoğlu KKTC Başbakanı..
    4. E-Devlet'ten yeni hizmet!
    5. Göletten cesedi çıkarılan tır..
    6. Emniyetteki FETÖ soruşturmasında 8..
    7. Kahvehanelerin kapanış saatine Ramazan..
    8. Maçın ardından
    9. Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk'..
    10. Kapatılan öğrenci yurdu öğrencilerin..
    11. SOLOTÜRK nefesleri kesti
    12. Bilge Türk ve Dönence Dergileri bilgi..
    13. Yunanistan'a yüzerek kaçmaya..
    14. Avcı: “Lig’in halen tepesindeyiz”
    15. "6 Dilde Münazara Yarışmaları"
    16. Estas Tonne, Zorlu PSM'de konser verdi
    17. Josef Sural'in hayatını kaybettiği..
    18. "Memur-Sen sendikacılığı değerlerine..
    19. Şampiyon Juventus 1 puanı Ronaldo'yla..
    20. GÜNCELLEME - Cinayet şüphelisi,..
    21. Türkiye'nin en büyüğü! Suruç Ovası..
    22. Maçın ardından
    23. İngiltere’deki iklim karşıtı..
    24. Abdullah Avcı eleştirdi: Oyun..
    25. İzmir’de YPG/PKK operasyonunda 3 kişi..
    26. Mısır ve Lübnan anlaştı! Mutabakat..
    27. "Vazgeçmeden devam edeceğiz"
    28. O ülkede yeni doğan bebeklere en çok..
    29. Şiddetli yağış su baskınlarına neden..
    30. Mısır ve Lübnan arasında çeşitli..
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu