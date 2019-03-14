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Eşref Ziya Terzi, Gaziantep’te unutulmaz bir gece yaşattı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda sevilen sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:02
Eşref Ziya Terzi, Gaziantep’te unutulmaz bir gece yaşattı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda sevilen sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Yoğun ilgi gören program, uzun süre ayakta alkışlandı.


Şehitkamil Belediyesi, KAGEM ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında organize edilen Eşref Ziya Terzi ile ‘Ezgi Gecesi’ programı izleyenlerden tam not aldı. Büyük bir dikkatle takip edilen program izleyenlerin ayakta alkışlarıyla sona erdi.


“Burada olmaktan son derece mutluyum”


Düzenlenen program sonrası değerlendirmede bulunan Eşref Ziya Terzi, “Uzun bir aradan sonra Gaziantep’e gelişimiz çok güzel oldu. Kardeşlerimiz bizi muhabbet, coşkuyla karşıladılar. Burada olmaktan son derece mutluyum. Dinleyicilerimizle yaklaşık 30 yıla yakındır eserlerimizi seslendirdik. İnşallah memnun kalmışlardır. Yeni dönemde de yeni eserlerle beraber olmaya çalışacağız. Çanakkale aslında bizim dönüm noktamız. Çanakkale’nin geçilemeyeceğini, Türklerin yenilemeyeceğini ifade eden en büyük günlerimizden birisidir. Çanakkale ruhunu yaşatmak için biz de 30 yıla yakındır ezgilerimizi söylüyoruz. Söylediğimiz eserlerin her biri de aslında birer Çanakkale türküsü” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:02
  1. sanat

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