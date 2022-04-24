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Etkinlikler Eşref Ziya ezgileriyle gönüllere dokundu
Etkinlikler

Eşref Ziya ezgileriyle gönüllere dokundu

Başakşehir Belediyesi, ramazan etkinliklerinde sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Kent Meydanı’ndaki ramazan çadırında sahne alan müzisyen ve ses sanatçısı Eşref Ziya, Başakşehirlilere keyifli bir ramazan akşamı yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 18:47:00 -
Eşref Ziya ezgileriyle gönüllere dokundu

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği ramazan etkinlikleri, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Başakşehir Kent Meydanı’ndaki çadırda ilçenin küçük sakinleri gün boyu etkinliklerle eğlenirken, teravih namazı sonrasında sevilen isimler Başakşehirlilerle buluşuyor.

Başakşehir Kent Meydanı’ndaki ramazan çadırının bugünkü konuğu müzisyen ve ses sanatçısı Eşref Ziya oldu. Ziya, sevilen eserlerini Başakşehirliler için söyledi. Ziya’nın şarkılarına Başakşehirliler de eşlik etti. Müzik kariyerindeki en çok ilgi gören eserlerini seslendiren Ziya, şarkılarıyla dinleyenlerin gönüllerini mest etti. Ziya, davetlilere duygusal dakikalar yaşattı.

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