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Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl son dakika

Yeşilçamın usta oyuncularından Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl? Eşref Kolçak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

24 Ocak 2019 Perşembe 15:27
Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl son dakika

Yeşilçamın usta oyuncularından Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl? Eşref Kolçak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Eşref Kolçak’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum, İspir’de dünyaya geldi. 1941 senesinde İstanbul'a taşınan Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdikten sonra tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi muhtelif işlerde çalıştı. 

Sinema hayatına figütan olarak başlayan Kolçak, 1947 senesinde oyunculuğa ilk defa “Fedakar Ana” filmiyle geçiş yaptı. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü haline geldi. Sanat hayatı boyunca 200’e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Eşref Kolçak, 1982 senesinden bu yana Bursa Gemlik'te yaşamaktadır. Eşref Kolçak, 2017 senesinde vefat eden şarkıcı Harun Kolçak'ın babasıdır.

 

 ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:

Fedakar Ana

Affet Beni Allahım

Şehir Yıldızları

Dağlar Şahini Yörük Efe

Kaderin Önüne Geçilmez 

Şoför Ahmet

Filinta Kadri

Beyaz Mendilim

Şeref Sözü

Önce Hayaller Ölür 

Çalıkuşu

Sürgün İnek

Temel ile Dursun İstanbul'da

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:27
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