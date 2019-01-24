Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl son dakika
Yeşilçamın usta oyuncularından Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl? Eşref Kolçak kimdir, nereli ve kaç yaşında?24 Ocak 2019 Perşembe 15:27
Yeşilçamın usta oyuncularından Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl? Eşref Kolçak kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Eşref Kolçak’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Eşref Kolçak kimdir?
Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum, İspir’de dünyaya geldi. 1941 senesinde İstanbul'a taşınan Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdikten sonra tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi muhtelif işlerde çalıştı.
Sinema hayatına figütan olarak başlayan Kolçak, 1947 senesinde oyunculuğa ilk defa “Fedakar Ana” filmiyle geçiş yaptı. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü haline geldi. Sanat hayatı boyunca 200’e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Eşref Kolçak, 1982 senesinden bu yana Bursa Gemlik'te yaşamaktadır. Eşref Kolçak, 2017 senesinde vefat eden şarkıcı Harun Kolçak'ın babasıdır.
ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:
Fedakar Ana
Affet Beni Allahım
Şehir Yıldızları
Dağlar Şahini Yörük Efe
Kaderin Önüne Geçilmez
Şoför Ahmet
Filinta Kadri
Beyaz Mendilim
Şeref Sözü
Önce Hayaller Ölür
Çalıkuşu
Sürgün İnek
Temel ile Dursun İstanbul'da
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