Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı
Bursa'da yaşayan 92 yaşındaki oyuncu Eşref Kolçak'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.24 Ocak 2019 Perşembe 15:16
Merhum şarkıcı Harun Kolçak’ın babası olan oyuncu Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Eşref Kolçak’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.
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