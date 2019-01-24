0553 313 94 23

Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Bursa'da yaşayan 92 yaşındaki oyuncu Eşref Kolçak'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:16
Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Merhum şarkıcı Harun Kolçak’ın babası olan oyuncu Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Eşref Kolçak’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:16
  1. Bursa
  2. Eşref Kolçak
  3. Harun Kolçak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YTB'den "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu" ilanı
    1. YTB'den "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu"..
    2. Şaşkınlıktan ne yapacaklarını..
    3. İstanbul'un 8 ilçesini birbirine..
    4. Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl..
    5. Taksicilerden "korsan taksi" protestosu
    6. Ayağını darbukaya sıkıştıran afacanın..
    7. Huawei, 5G çipseti ile CPE'sini tanıttı
    8. Lumor Agbenyenu kimdir nereli ve hangi..
    9. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında..
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı'nın..
    12. Rus basını: Erdoğan için dost düşman..
    13. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Ülke şokta! TIR'la otobüs çarpıştı: 23..
    15. Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı
    16. Geçmişten şimdiye Venezuela'da neler..
    17. Kocasını öldürüp cesedini 4 parça..
    18. espor tutkunları, Nişantaşı..
    19. Katil Esed kana doymuyor
    20. Samsun'daki TOTAL istasyonlarında..
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu