Eşref Hamamcıoğlu kimdir? GS başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ne iş yapıyor mal varlığı ne kadar?

Galatasaray, başkanlık için yapılacak genel kurul tarihini açıkladı. Buna göre sarı kırmızılılar, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." dedi. Galatasaray'da başkan adayları da belli olmaya devam ediyor.

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adayı mı?

Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Metin Öztürk'ün ardından Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bir önceki seçimde 41 oy farklı Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

7 Mart 1954'de İstanbul'da doğan iş insanı Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesi'nde İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Halen birleşme ve devralma danışmanlığı firması UP HİZMET'in başkanlığını yapıyor.

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı. Başkanlık seçiminde 1500 oy ile 2. olarak seçimi kaybetmiştir.

Eşref Hamamcıoğlu, 1992 yılında Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Hamamcıoğlu liderliğindeki Sodexo, yıllık 105 milyon avro brüt ciroya ulaştı ve sektörün yüzde 20'sini temsil etti. Zirvede, Sodexo-Türkiye 5.600 çalışanıyla sektör rekoruna ulaştı ve Türkiye'de günde 150.000'den fazla kişiye hizmet verdi.

Sodexo'da geçirdiği yıllar boyunca Türkiye'de hizmet sektörünün kalite standartlarını belirleyerek sektörün gelişimine öncülük etmiş, bir hizmet firmasına ilk kez ISO sertifikası yaptırmış, tedarikçilerini sürdürülebilir kalkınma için eğitmiş ve denetlemiş ve dış kaynak kullanımını başlatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlıklar, üniversiteler, tatil köyleri, hastaneler ve açık deniz petrol platformları gibi çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir. Hamamcıoğlu, günümüzde birçok firmanın felsefesinin bir parçası haline gelen "kurumsal catering", "çoklu hizmet" ve "Entegre Tesis Yönetimi" terimlerinin yaratıcısı olmasıyla tanınmakta ve kendisine endüstride "Pioneer" unvanı verilmektedir.

Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

Mesleki başarılarının yanı sıra Türkiye Fransız Ticaret Odası Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, TÜSİAD'ın "Institut de Bosphore-Paris"i kurdu ve hâlen Yönetim Kurulu'nun bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD, YASED, DEİK gibi diğer görevlerde de bulunmaktadır.