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Eşref Gani: Afganistan'ı savaş alanına çeviremeyeceksiniz!

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, bazı ülkelerin Afganistan'ı savaş alanına çevirmek istediğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:16
Eşref Gani: Afganistan'ı savaş alanına çeviremeyeceksiniz!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, ''Kimsenin Afganistan'ı savaş meydana çevirmesine izin vermeyeceğiz.'' dedi.

Afganistan hükümetinin komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya hazır olduğunu ifade eden Gani, bu konuda birçok adım atıldığını, çok sayıda ülkeyle ticari ve dostluk ilişkilerinin güçlendirildiğini belirtti.

Başkan Gani, son zamanlarda çıkan ''Afganistan'daki savaş özelleştirilecek'' haberlerinin asılsız olduğunun ve savaşın asla özelleştirilmeyeceğinin altını çizdi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Afganistan'da artan yolsuzlukla ciddi mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Gani, bu konuda da eğitimli insanların yardımına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Gani, ''Devlet olarak son zamanlarda yurt dışına ihracatımız arttı. Yakın zaman önce THY aracılığıyla açılan hava koridoru, Afgan mallarının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına satışını sağladı'' diye konuştu.

Ülke olarak ayakta durabilmek için üretmek gerektiğini vurgulayan Gani, sulama, tarım ve alt yapı konularında ciddi çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:16
  1. afganistan
  2. Eşref Gani
  3. DÜNYA Haberleri

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