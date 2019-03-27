0553 313 94 23

Esrarla yakalanan zanlı gözaltında

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir şahıs esrarla yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:41
Esrarla yakalanan zanlı gözaltında

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir şahıs esrarla yakalandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kullanıcı şüpheliye 2,53 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen A.A.’yı yakalayarak gözatına aldı. A.A. ile birlikte 12,65 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatsa Belediyespor’da alarm
    1. Fatsa Belediyespor’da alarm
    2. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    3. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    4. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    5. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    6. Engelli derneğinden tekerlekli..
    7. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    8. Göztepeli futbolcular depremzede..
    9. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    10. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    11. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    12. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    13. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    15. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    16. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    17. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    18. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    19. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    20. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    21. Meral Akşener Sakarya’da
    22. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    23. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    24. CHP'li başkan açıkça tehdit:..
    25. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    26. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    27. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    28. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    29. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    30. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek