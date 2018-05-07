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Esrarkeşler isyan etti! 'Çocuklarımızın ilacı bu'

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi kenevir bitkisinin evlerde üretilmesinin yasal hale getirilmesi için gösteri düzenledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:38
Esrarkeşler isyan etti! 'Çocuklarımızın ilacı bu'

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi uyuşturucu üretiminde de kullanılan kenevir bitkisinin bireysel tüketim amacıyla evlerde üretilmesinin yasal hale getirilmesi için gösteri düzenledi. Kenevir bitkisinin faydalarını gösteren daha fazla araştırma yapılmasını talep eden göstericiler şehrin en bilinen mekanlarından Plaza de Mayo meydanında toplandı ve Meclis binasına yürüyüşe geçti."Evlerimizin basılmasından ve hapis cezası tehdidinden bıktık. Evimize gelip ekinlerimizi çalıyorlar. Çocuklarımıızn ilacı bu. Youtube'da da bu konuda sansür var. Baskılardan bıktık artık."

PERDU'DA DA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Arjantin'dekiyle aynı amaçlı bir başka gösteri de Peru'da da başkent Lima'daydı. 19 yıldır mayıs ayının ilk cumartesi günü dünyanın pek çok ülkesinde kenevir bitkisinin dolaşımına özgürlük talepleriyle ve farklı isimlerle Küresel Marijuana yürüyüşü düzenleniyor. Kenevir bitkisinin yaygın bazı türlerinden, sağlığa zararlı etkileri bilinen Marijuana ya da bilinen adıyla esrar üretiliyor.Son yıllarda bazı ülkeler Tıbbi Kenevir Yasası ile kenevir üretimi ve tedavi amaçlı kullanımını serbest bıraktı.Bu ülkelerden Kanada, esrarın tıbbi amaçla kullanımını 2001 yılında yasallaştırırken yetişkinlerin evlerinde dört adet kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verecek yasayı yürürlüğe geçirmeye hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:38
  1. arjantin
  2. kenevir
  3. peru

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