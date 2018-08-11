İstanbul'da esrarengiz silah! Soruşturmanın seyri değişti

İstanbul Bakırköy'de Suriyeli Muhammed S'nin yaşadığı eve 27 Temmuz 2018 günü 3 hırsız girdi. Hırsızlar evde bulunan laptop, 2 cep telefonu, 500 TL ve otoparktaki araç anahtarını alarak dışarı çıktı. Muhammed S'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dairenin bulunduğu binadaki kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda yüzlerini kapatan 3 kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Ekipler, görüntülerdeki bir kişiyi tespit etti. Aynı bölgede 4 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen İhsan Ç. yakalandı. Polis devam eden operasyonda hırsızlardan 2'sinin çaldıkları araca film cam taktırmak için Esenyurt'ta bir oto tamircisine gittiğini belirledi. Ekipler baskın yaparak Süleyman C. ve Kerem Ö'yü gözaltına aldı. Sahte plaka takıldığı anlaşılan araca el konuldu. Süleyman C'nin üzerinden başka bir araca ait anahtar çıktı. Bu araç da yakın bir sokakta bulundu.

Araçta yapılan aramada, bagajda CZ 25 uzun namlulu otomatik silah çıkarken, aracın iç bölümünde 2 tabanca, 60 mermi, 29 paket halinde 80 gram esrar ve 14 gram kokain ele geçti.

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Ele geçirilen CZ 25 uzun namlulu otomatik silah ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ele geçen silahın yasadışı DHKP-C örgütünün eylemlerde kullandığı silah tipi olduğu belirlendi. Silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildiği bildirildi.

(Hürriyet)