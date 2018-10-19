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Esrar yasallaşmıştı! Stoklar tükendi

Geçtiğimiz günlerde esrar kullanımını yasallaştıran Kanada'da, esrara talep artıyor. Ülkede stoklar tükendi.

19 Ekim 2018 Cuma 22:09
Esrar yasallaşmıştı! Stoklar tükendi

Keyif amaçlı esrar kullanımı, üretim ve satışının yasallaştığı ikinci ülke olan Kanada'da, daha bir hafta geçmeden stoklar tükendi.

Yasağın kalktığı ilk saatlerden itibaren esrar satılan dükkanların önünde kuyruk olan Kanadalılar, stokları büyük oranda bitirmişti.

İnternet üzerinden esrar almaya çalışanlar da satış sitelerine aşırı yüklenme nedeniyle siparişlerini ya gecikmeli aldılar ya da alamadılar.

Büyük gelir elde ediliyor

Öte yandan gelecek hafta yapılması beklenen posta grevi nedeniyle, esrar siparişini internet üzerinden verenlere, paketlerini almalarının beş gün sürebileceği uyarısı yapıldı.

İşin ekonomik boyutu ise yüzleri fazlasıyla güldürdü. Yasağın kalktığı ilk gün sadece Kanada'nın en küçük eyaletlerinden Nova Scotia'da satışlardan elde edilen gelir yaklaşık 506 bin Amerikan doları oldu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:09
  1. Kanada
  2. Esrarkullanımı

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