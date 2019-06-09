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Esra’nın vasiyeti yerine getirildi

Kullandığı arabayla kaza yapıp hayatını kaybeden 20 yaşında 1 çocuk annesi genç kadının karaciğer ve böbrekleri, dün ailesi tarafından bağışlandı.

09 Haziran 2019 Pazar 19:09
Esra’nın vasiyeti yerine getirildi

Kullandığı arabayla kaza yapıp hayatını kaybeden 20 yaşında 1 çocuk annesi genç kadının karaciğer ve böbrekleri, dün ailesi tarafından bağışlandı.


“ Ölürsem organlarımı bağışlayın “ dedikten 2 ay sonra geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve hayatını kaybeden 20 yaşındaki Esra Öztürk’ün organları ailesi tarafından bağışlanarak, genç kadının vasiyeti yerine getirildi. Esra, organlarıyla hastalara umut oldu.


Muğla Yatağan-Milas karayolunun Korucak mevkiinde 3 Haziran tarihinde meydana gelen kazada, Esra Öztürk, kullandığı 48 YJ 232 plakalı otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Eşinin de hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından Yatağan Devlet Hastanesi’nden Kuşadası’ndaki özel bir hastaneye sevk edilen Esra Öztürk, 4 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları, 2 ay önce eşi Sefa Öztürk’e söylediği vasiyet üzerine, babası Turgut Camcı ile annesi Serpil Camcı tarafından bağışlandı. Doktorların görüştüğü Öztürk’ün annesi Serpil Çamcı, babası Turgut Çamcı ve aynı kazada yaralanan eşi Sefa Öztürk, beyin ölümü gerçekleşen Esra Öztürk’ün organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne bildirildi. Ankara ve İzmir’den iki özel ekip, Öztürk’ün bağışlanan organlarını almak için Kuşadası’na geldi. Yapılan operasyonda Öztürk’ün ameliyatla alınan karaciğer ve iki böbreği, uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir ve Ankara’ya gönderildi. Öztürk’ün organlarının İzmir ve Ankara’da 2 hastaya nakledileceği öğrenildi. Öztürk’ün diğer organlarının ise nakil için uygun bulunmadığı belirtildi.


Eşinin öleceğini hissettiğini ve kendisine organ bağışı vasiyetinde bulunduğunu belirten acılı eş Sefa Öztürk, " Eşimin organları başkalarının bedenlerinde hayat bulacak olması tek tesellimiz" dedi. 3 yaşında bir kız annesi olan Esra Öztürk’ün cenazesi Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Kavaklıdere mahallesi mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:09
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