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Esra Zeytin Sürücüoğlu, oyunu kullandı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu’nda kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:22
Esra Zeytin Sürücüoğlu, oyunu kullandı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu’nda kullandı.


Esra Zeytin Sürücüoğlu ve eşi Murat Sürücüoğlu oy verme işlemini, saat 11.00’da Servi Mahallesi’ndeki Fuat Paşa Ortuokulu’nda 1344 No’lu sandıkta gerçekleştirdi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Sürücüoğlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-)

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:22
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