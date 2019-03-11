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Esra Erol’da aranan Ercan Küçükaydın’ın cansız bedeni bulundu

1 aydır haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın’ın cansız bedenine ulaşıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:35
Esra Erol’da aranan Ercan Küçükaydın’ın cansız bedeni bulundu

1 aydır haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın’ın cansız bedenine ulaşıldı.



Sancaktepe’ki evinden "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek evden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın’ın ailesi çocuklarını bulmak için 22 Şubat tarihinde Esra Erol’a başvurmuştu. En son Kadıköy’de bir mobil Wc de görülen Ercan Küçükaydın’ın en son görüldüğü kamera kayıtları Esra Erol’da yayınlanarak, gelen tüm ihbarlar değerlendirilmişti, fakat Ercan Küçükaydın’a ulaşılamadı.



Ercan Küçükaydın en son 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Kadıköy’de bulunan mobil tuvalete geldiği belirtilmişti. Mobil tuvalet görevlisi Osman Kaygın ifadesinde 7 Şubat 2019 saat 03.40’da Ercan’ın tuvaletten hızlı bir şekilde ayrıldığını ve bu esnada Ercan’ın telefonu düşürdüğünü söylemişti.



Ercan’dan kötü haber


Bugün Ercan’dan kötü haber geldi. 18 yaşındaki bir gencin kararan hayatının hazinli öyküsü Esra Erol’da programında yayınlandı.



İstanbul Kadıköy’de denizden çıkartılan cesedin bir ay önce kaybolan ve Esra Erol’un programında aranan Ercan Küçükaydın’a ait olduğu belirlendi.



Söz konusu programda verilen bilgilere göre Kadıköy Rıhtım’dan çıkan cesedin yapılan inceleme sonrası 1 ay önce kaybolan ve Esra Erol’da programında aranan Ercan Küçükaydın’a ait olduğu belirlendi. Küçükaydın’ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:35
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