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Esra Albayrak teknoloji bağımlılığına dikkat çekti;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, YEŞİLAY Yönetim Kurulu üyesi Dr.

19 Mart 2019 Salı 16:55
Esra Albayrak teknoloji bağımlılığına dikkat çekti;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, YEŞİLAY Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esra Albayrak, çağımızda bağımlılık deyince akla sadece madde bağımlılığının gelmediğini belirterek, "Bu günlerde belki bence biraz daha sık vurgulamamız gereken bir bağımlılık, hele hele Yeni Zelanda’daki hain terör saldırısı sonrasında daha çok maalesef gündemimize girmiş olan teknoloji bağımlılığı noktasında ayrıca bir emek sarf etmek gerekliliği ortadadır" dedi.


Eskişehir’de YEŞİLAY Danışmanlık Merkezi’nin (YADEM) açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, YEŞİLAY Genel Başkanı Mücahit Öztürk, YEŞİLAY Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak da katıldı. Düzenlenen açılış töreni, YEŞİLAY Genel Başkanı Öztürk’ün konuşmasıyla başladı. Bağımlılığın en temel konulardan bir tanesi olduğunu söyleyen Öztürk, “Bağımlılık meselesi aslında bir ülkenin en temel meselelerinden bir tanesi. Dünya bugün hepimizin içini acıtan terör olaylarıyla, terörist saldırılarıyla karşı karşıyayken öbür taraftan da insanların manevi duygularını yok etmeye, beden ve ruh sağlığını yok etmeye çalışan başka bir grup da bağımlılıklar adı altında bir takım maddeleri insanoğlunun önüne sürerek aslında geleceğimizi yok etmeye çalışıyor. Yapmaya çalıştığımız şu, YEŞİLAY önleme faaliyetleriyle bağımlılıklara çocuklarımız ve gençlerimiz bulaşmadan nasıl hayatlarını devam ettirirler onun çabasını veriyor” diye konuştu.


Ardından söz alan Esra Albayrak, açılışı gerçekleşen merkezin ücretsiz ve profesyonel çalışanlardan oluştuğunu belirterek, “Bugün burada Eskişehir’in yaraları sevgiyle iyileştiren YEŞİLAY’ın Danışmanlık Merkezi’nin açmak için buluştuk. Toplumumuz için böylesine büyük önemi olan bir konuda herkesin erişimine açık, tamamen ücretsiz ve profesyonellerden bir merkezin hizmete girmesi gerçekten hepimiz için bir gurur vesilesidir. YEDAM gibi bir merkezin varlığı sayesinde madde bağımlılığı artık insanlar için her çırpınışta daha da derine battıkları bir şey olmaktan çıkacak buna inanıyoruz. Bu dertle dertlenmiş aileler artık korkmadan, çekinmeden, maddi bir külfeti yüklenmeden başvurabilecekleri ve kendilerine en samimi yardım elinin uzanacağı bir merkeze kavuşmuş oldular” ifadelerini kullandı.


Son olarak Yeni Zelanda’da meydana gelen olayla ilgili de konuşan Esra Albayrak şunları söyledi;


“2018 Türkiye Uyuşturucu raporunun rakamlarına göre 2017’de yatarak tedavi görenlerin ilk kullanım yaşının maalesef 15-24 yaş aralığına indiğini gösteriyor. Bizim ülkemizdeki madde bağımlısı kişilerin sayısı belki başka daha az sayıda olabilir ancak bizim ülkemize has bir tek gencimizin bile bağımlılık içine sıkışmasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla biz bir tek yavrumuzu bile buraya teslim etmeyeceğiz. Bu kararlılıkla YEŞİLAY olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çağımızda bağımlılık deyince akla sadece madde bağımlılığı gelmiyor. Bu günlerde belki bence biraz daha sık vurgulamamız gereken bir bağımlılık, hele hele Yeni Zelanda’daki hain terör saldırısı sonrasında daha çok maalesef gündemimize girmiş olan teknoloji bağımlılığı noktasında ayrıca bir emek sarf etmek gerekliliği ortadadır. Eskişehir gibi özellikle genç nüfusun çok yoğun olduğu bir yerde yerel yönetimlere de yine çok büyük bir görev düştüğü aşikardır. YEDAM’ları açtığımız her yerde belediyeler uyumlu bir çalışma sağlayabilmişlerse bu noktada gerçekten bizler çok daha hızlı başarı sağlayabildik, çok daha fazla gencimize ulaşabildik. Yaklaşan seçimlerinde başta Odunpazarı genelde Eskişehir için bir fırsata dönüşmesini umut ettiğimi bir kardeşiniz olarak ifade etmek isterim.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:55
  1. odunpazarı
  2. doğa

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