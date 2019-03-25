Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl hediyesi

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerine muhteşem bir yeni yıl hediyesi verdi. Düzenlenen kampanya kapsamında belirlenen son model otomobilin talihlisi yapılan çekilişle belli oldu.

AVM içerisindeki alanda düzenlenen çekiliş töreni, Noter ve Milli Piyango İdaresi Eskişehir Şubesi yetkilileri gözetiminde gerçekleşti. Çekiliş alanına gelen ve rastgele seçilen 6 kişi, talihlileri belirlemek için sahneye çıktı. 15 Aralık 2018 ile 15 Mart 2019 tarihleri Espark AVM’den gün içinde toplamda 150 TL ve katları tutarında alışveriş yaparak kampanya standına gelip fiş/faturalarını ibraz eden müşteriler çekiliş hakkı kazandı. Bugün yapılan çekilişe 346 bin 787 katılım gerçekleşti. Halka açık gerçekleşen çekilişte 1 kişi Mercedes-Benz GLA 200 FL AMG 2018 model otomobil ikramiyesinin talihlisi 313283 çekiliş katılım numarası ile Emre Özdemir asil talihli, 110946 çekiliş katılım numarası ile Gamze Erşen oldu.