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ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin birlikte düzenlediği Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 12.

19 Mart 2019 Salı 16:47
ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin birlikte düzenlediği Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 12. Beyin Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.


ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Beyin Farkındalığı Haftası 2019 Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen, yarışmanın hazırlık sürecini anlattı ve yarışmaya 5 farklı ildeki 31 okuldan 56 kız ve 21 erkek öğrencinin katıldığını, öğrencilere 35 biyoloji öğretmeninin rehberlik ettiğini söyledi. Daha sonra Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinliklerini fotoğraflar eşliğinde anlatan Prof. Dr. Ferhan Esen, ESOGÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.


ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise, Beyin Farkındalığı Haftası etkinliklerinin büyük bir emeği gerektirdiğini belirterek, etkinliklerin koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen’e teşekkür etti. Böyle yarışmalara katılmanın öğrencilerin takım ruhu içinde çalışma, kurum aidiyeti ve rekabete ısınmalarına yardımcı olması açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, alınan ödüllerin de ilerisi için motivasyonun ilk adımları olduğunu dile getirdi.


Editörü olduğu beyin cerrahisi kitabını ilk üç dereceyi alan öğrencilere hediye edeceğini de belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, öğrencilere hedeflerini yüksek koymalarını ve ESOGÜ Tıp Fakültesi’ni tercih etmelerini öğütledi. Prof. Dr. Ali Arslantaş, konuşmasını yarışmaya katılan öğrencilere, 35 biyoloji öğretmenine ve okul müdürlerine teşekkür ederek tamamladı.


Konuşmaların ardından 12. Beyin Bilgi Yarışması’nda ilk 5 dereceyi alan öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra derece alan okulların müdürleri ve biyoloji öğretmelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:47
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