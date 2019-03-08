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ESOGÜ’den kadın personel ve kadın hastalara anlamlı ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Kadın Personel ve Hastanede Yatan Kadın Hastaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 17:27
ESOGÜ’den kadın personel ve kadın hastalara anlamlı ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Kadın Personel ve Hastanede Yatan Kadın Hastaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ziyaret etti.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları, Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal ve Doç. Dr. Kenan Karbeyaz ile Hastane Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Esin Gökalp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla servislerde yatan kadın hastaları ve kadın hastane personelini ziyaret etti.


Hastanedeki yoğun çalışma temposu arasında hatırlanmış olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren kadın personele kadınlar günü kutlama kartları verilirken, sonrasında ziyaret edilen servislerde yatan kadın hastaların da son durumlarıyla ilgili bilgi alınarak istek ve dilekleri dinlendi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:27
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