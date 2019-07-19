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ESOGÜ’de yaz sineması

ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bu yıl düzenlemeye başladığı ve her sene yaz aylarında geleneksel olarak devam etmesi planlanan “HAMER Yaz Sineması”, perdelerini geçtiğimiz mayıs ayında yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Babam ve Oğlum” filmiyle açtı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:47
ESOGÜ’de yaz sineması

ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bu yıl düzenlemeye başladığı ve her sene yaz aylarında geleneksel olarak devam etmesi planlanan “HAMER Yaz Sineması”, perdelerini geçtiğimiz mayıs ayında yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Babam ve Oğlum” filmiyle açtı.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde bulunan “HAMER Açık Hava Sahnesi”’nde gerçekleşen film gösterimlerinin ikincisi Yavuz Turgul’un yönetmenliğini yaptığı “Eşkıya” adlı filmdi. ESOGÜ’ye farklı üniversitelerden yaz okuluna devam etmek için gelen öğrenciler de kampüsteki yaz sineması etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor. Hem kampüsü hem de şehri tanıyan öğrenciler film gösteriminin gerçekleştiği günlerde dersten sonra akşam da kampüste kalarak film gösterimine katılıyorlar. Yaz dönemi boyunca izleyicisiyle buluşan ve Türk Sinemasının klasikleri arasında yerini almış filmlerin yer aldığı HAMER Yaz Sineması etkinliklerinde bu yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı film gösterildi. Gelecek hafta da yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı 2008 yılında çekilmiş olan Devrim Arabaları adlı film gösterilecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:47
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