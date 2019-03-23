ESOGÜ’de Nöropsikiyatri ve Kognitif Bilimler konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu (OBAT) 15’inci Ulusal Öğrenci Kongresinde ’Nöropsikiyatri ve Kognitif Bilimler’ konuşuldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğunun (OBAT) bu sene 15’incisini düzenlediği ’Nöropsikiyatri ve Kognitif Bilimler’ konulu Ulusal Öğrenci Kongresi, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. Kongrenin açılışında konuşan OBAT Başkanı Stajyer Doktor Volkan Bayram, kongreyi 84 kişilik bir ekiple 7 ay süren hazırlıkların sonucunda organize ettiklerini, Türkiye’deki 58 Tıp Fakültesinden 20 Öğretim Üyesi ve 409 Tıp Fakültesi öğrencisiyle, OBAT tarihinin en yüksek katılımcı kongresini düzenlemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yoğun bir bilimsel programın ardından etkinliklerin gerçekleşeceği sosyal programı sayesinde dolu dolu bir kongre olacağını söyleyen Bayram, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden güzel anılarla ayrılmanızı diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından konuşan OBAT sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan Alataş, bilginin yenilenmesinin en hızlı olduğu bilim dalının tıp olduğunu söyledi. Öğrencilik yıllarından itibaren bu tür bilimsel içerikli etkinliklere katılım sağlamanın Tıp Fakültesi öğrencileri için hem bilimsel hem de sosyal ağ oluşturarak iletişimsel olarak büyük avantaj sağlayacağını, bunun ileride meslek hayatlarına da çok olumlu yansıyacağını dile getirdi. Kongreye 54 üniversiteden katılımın gerçekleştiğini belirten Alataş, 20 değerli öğretim üyemizin konuşmacı olarak katıldığını ve 15 tıp fakültesi öğrencisinin de sunum yapacağını söyledi. OBAT ailesi ve katkılarından dolayı Tıp Fakültesi Dekanlığına ve ESOGÜ Rektörlüğüne teşekkürlerini sundu.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş konuşmasında bu kongrenin aylar süren büyük bir hazırlık ve emeğin sonunda gerçekleştiğini söyledi. Bu nedenle Tıp Fakültesine ve özellikle de OBAT organizasyon komitesine teşekkürlerini ileten Arslantaş, Tıp Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri bilimsel ve sosyal etkinliklerde hem dekanlık hem de rektörlük olarak her zaman ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirtti. Daha sonra katılımcı öğrencilere seslenen Arslantaş, bu tür bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak yer alan öğrencilerin meslek hayatlarında bunun çok faydasını göreceklerini, özellikle de kariyer planı yapan Tıp Fakültesi öğrencileri için bilimsel bir kongrede sunum yapmanın son derece heyecan verici olduğunu dile getirdi. Öğrencilere mesleki kariyerlerini sürdürürken ilk sunumların çok kıymetli olacağını ve hep akıllarında kalacağını, bu nedenle Tıp Fakültesi öğrencilerinden bunun kıymetini bilmelerini istedi.

Kongrede kokteyl ve tanışma etkinliğinin ardından bilimsel oturumlara geçildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Tuncel bilimsel oturumun ilk sunumunu gerçekleştirdi. Üç gün boyunca devam edecek 15’inci Ulusal Öğrenci Kongresi sunumlarıyla kongreye katkı sağlayan öğrenci ve öğretim üyesi katılımcılar için düzenlenen ödül töreni ile sona erecek.