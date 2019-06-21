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ESOGÜ’de katliam yapan sanık duruşmada kafasını duvara vurdu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) meydana gelen katliamda 4 kişiyi öldüren katil zanlısı Volkan Bayar’ın azmettiricisi olarak yargılanan ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Saadet Aylin Yağar duruşmada, “Tanımadığım biriyle evlendim.

21 Haziran 2019 Cuma 15:19
ESOGÜ’de katliam yapan sanık duruşmada kafasını duvara vurdu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) meydana gelen katliamda 4 kişiyi öldüren katil zanlısı Volkan Bayar’ın azmettiricisi olarak yargılanan ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Saadet Aylin Yağar duruşmada, “Tanımadığım biriyle evlendim. Çok büyük bir yanlış yaptığımı anladım. Keşke onunla evlenmeseydim” dedi. Sanık Volkan Bayar ise SEGBİS ile katıldığı duruşma sırasında kafasını duvara vurdu.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Saadet Aylin Yağar, tutuklu sanık Volkan Bayar (SEGBİS ile), 16 müşteki, tanıklar ve avukatlar hazır bulundu. SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Volkan Bayar, alaycı bir üslup ile savunma yaparken birden kafasını duvara vurdu. Bunun üzerine odaya giren gardiyanlar, Bayar’ı kelepçeleyerek dışarı çıkardı. Öte yandan Volkan Bayar, duruşmanın devamına katılmadı.



“Tokat’ta dekanla da kavga etmişti”


Bayar’ın ardından savunmasını yapan Saadet Aylin Yağar, Volkan Bayar ile evlenmesinin bir hata olduğunu söyledi. Bayar’ın Tokat’ta dekan ile kavga ederek Eskişehir’e geldiğini ifade eden Yağar, “Ben yüksek lisans yaparken tanıştım. Nişanlandık. Tanımadığım biriyle evlendim. Çok büyük bir yanlış yaptığımı anladım. Psikolojik şiddet gördüm. Çok kıskanç biriydi. FETÖ nedir bilmem. Yanından geçmişliğim yoktur. Volkan’ın dedesi de istihbarat polisiydi. Sorunlu bir evliliğimiz vardı. Kavgacı bir karakter. Benim FETÖ umurumda değil. Tokat’ta dekanla da kavga etmişti. Sonra Eskişehir’e geldik. Defalarca sorun çıkarmamasını söyledim. O bana boşanma davası açtı. Daha sonra ben de ona açtım. 3 yıl ayrı yaşadık. Daha sonra 15 Temmuz olayları oldu. Üniversitede birkaç kişi açığa alınmıştı. Volkan ’ben onları şikayet edeceğim’ dedi. Zaten daha sonra da şikayet etmiş. Maktullerle ilgili benim bir şikayetim yoktu. Ben hiçbir şey yapmadım. Volkan yüzünden ben de dışlandım. Ne ’git öldür’, ne de ’git zarar ver’ dedim. Zaten kişileri tanımıyorum. Niye adam öldürteyim” şeklinde konuştu.



“Ben Volkan’ı azmettirmedim”


Olay günü Bayar ile telefon görüşmelerinin olduğunu aktaran Yağar, suçlamaları kabul etmeyerek savunmasına şu şekilde devam etti:


“Volkan telefonda görüşmemiz oldu. Şoka girdim. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Volkan’ı kesinlikle azmettirmiş değilim. Volkan evliyken bana hakaret ediyordu. Alakam olmamasına rağmen beni hep suçluyordu. Olay günü yine telefon konuşmamızda ’beni katil ettin, hepsini vurdum’ gibi sözleri oldu. Bu onun karakter yapısıdır. Sürekli her şeyde beni suçlardı. Ben Volkan’ı azmettirmedim.”


Duruşma devam ediyor.



Olay


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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