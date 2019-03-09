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ESOGÜ’de “İş Dünyasında Kadın Olmak” adlı panel düzenlendi

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genç Kadın ve Demokrasi Kulübü tarafından “İş Dünyasında Kadın Olmak” adlı panel düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
ESOGÜ’de “İş Dünyasında Kadın Olmak” adlı panel düzenlendi

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genç Kadın ve Demokrasi Kulübü tarafından “İş Dünyasında Kadın Olmak” adlı panel düzenlendi.


ESOGÜ İİBF Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, KADEM Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, vali yardımcılarının eşleri, panelistin konuşmacısı iş kadını Sevim Güral Olgun ve davetliler katıldı. İş hayatındaki tecrübelerini ve deneyimlerini panele katılanlarla paylaşan Sevim Güral Olgun, bu anlamlı günde gençlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş sahası içeresinde yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Olgun, ülke ekonomisine destek olmamız için geri dönüşüme önem vermemizi istedi.


Programın sonunda Kevser Çakacak ve Sevim Güral Olgun, panele katılan gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
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