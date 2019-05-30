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ESOGÜ’de “Etik Değerler-İnsan-Toplum” paneli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Etik Değerler-İnsan-Toplum” konulu panel, Rektör Prof.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:40
ESOGÜ’de “Etik Değerler-İnsan-Toplum” paneli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Etik Değerler-İnsan-Toplum” konulu panel, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın oturum başkanlığında gerçekleşti.


ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, güçlü bir kurum kültüründen bahsedebilmek için etik değerlerin tüm kurum üyeleri tarafından doğru algılanması, doğru uygulanması, geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesinin gerektiğini söyledi. İyi bir etik performans göstermek isteyen kurumların kurum kültürü ile etik değerler arasında gerçekçi ve kuvvetli bağlar kurmak zorunda olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, güçlü bir kurum kültürünün kurumdaki etik değerleri oluşturduğunu, aynı zamanda kurumdaki etik değerlerle de kurum kültürünün oluştuğunu kaydetti.


Etik kuralların kurum üyelerinin ve özellikle de yöneticilerin rehberleri olarak yol gösterebildiğini dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu nedenle artık günümüzde içselleştirilmiş, kültürü ile uyumlu, geliştirilebilir ve pozitif değerler üretmeye katkı sağlayan etik kuralların kurumları güçlendirdiğini ve sürdürülebilirliğini artırdığını ifade etti.


Panele konuşmacı olarak katılan konuklara katılımları için teşekkür eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, panelin düzenlenmesine sağladığı katkılardan dolayı ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş’a da şükranlarını sundu.


Açılışın ardından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın oturum başkanlığındaki panele geçildi. Panelin konuşmacılarından Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Çelik “Hukukun Temeli ve Hedefinde Etik”, Akademisyen ve Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy “İnsan ve Etik Değerlerin Evrenselliği”, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Karakuş “Etik mi? Ahlak mı?”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bayraktar “Etik Değerler Formalizme Sığar mı?” ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Bayraktar “Etik Değerler Popülarizme İndirgenebilir mi?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:40
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