ESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Beyin Farkındalığı Haftası 2019” etkinlikleri başladı.

ÇOGEM Müdürü ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen’in koordinatörlüğünde düzenlenen Beyin Farkındalığı Haftası; beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin araştırmalarının yararları ve bu araştırmalarda sağlanan ilerlemeler hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı ve mevcut farkındalığı daha da artırmayı amaçlıyor.

4 Mart 2019 Pazartesi günü ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin proje dersi kapsamındaki “Beyin Sağlığında Erken Koruma: Önlemler ve Öneriler” etkinliğiyle başlayan etkinlikler, 5 Mart 2019 Salı günü Biyofizik ve Anatomi Anabilim Dalları’na düzenlenen laboratuvar turları ile devam etti.Beyin Farkındalığı Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Mart 2019 Çarşamba günü Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda “Molekülden Davranışa” başlıklı “Beyin Farkındalığı Sempozyumu 2019” düzenlendi. Sempozyumda lise öğrencileri; “Uyku ve Bellek”, “Duygudurum Bozuklukları”, “Stres Nöronlarımızı Nasıl Etkiler?”, “Çocuk Beyninin Biyolojik Saati”, “Madde Bağımlılığı ve Suistimali”, “Beyin Sağlığında Erken Koruma: Önlemler ve Öneriler”, “Davranışın Nörofizyolojik Temelleri”, “Akılcı İlaç Kullanımı”, “Epileptik Network”, “Bellek ve Öğrenme” ve “Akran Zorbalığı” konulu konferansları takip etti.

Sempozyumun açılışında konuşan Beyin Farkındalığı Haftası 2019 Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen, Beyin Farkındalığı etkinliklerini ESOGÜ’de 21. kez düzenlemekten dolayı duydukları mutluluğu ifade ederken, özellikle Tıp Fakültesi’ne girmek isteyen öğrencilerin fakülteyi daha yakından tanıyarak geleceklerine yön verebildiklerini kaydetti.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, mesleğinde 29 yılı geride bırakmış bir Beyin Cerrahı olarak Beyin Farkındalığı Haftası’nın kendisini de ilgilendirdiğini belirtirken, etkinliğin 21 yıldır düzenleniyor olmasının büyük bir özveriyi gerektirdiğini dile getirdi ve başta Beyin Farkındalığı Haftası 2019 Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen olmak üzere emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Sempozyumda sunulacak tüm konuların çok önemli olduğunu ve öğrencilerin bu sunumlardan çok şey öğreneceğine inandığını belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, iyi ve faydalı bir etkinlik geçirilmesini diledi.

Beyin Farkındalığı Haftası 2019 kapsamında 7 Mart 2019 Perşembe günü ESOGÜ Valide Malhatun Anaokulu’nda küçük öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. 12 Mart 2019 Salı günü ise Eskişehir Bahçeşehir Koleji’nde etkinlikler düzenlenecek.

Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri 14 Mart 2019 Perşembe günü düzenlenecek olan “12. Beyin Bilgi Yarışması” ile tamamlanacak. Yarışmanın ödül töreni 19 Mart 2019 Salı günü saat 14.00’da ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.