0553 313 94 23

ESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Beyin Farkındalığı Haftası 2019” etkinlikleri başladı.

08 Mart 2019 Cuma 11:11
ESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Beyin Farkındalığı Haftası 2019” etkinlikleri başladı.


ÇOGEM Müdürü ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen’in koordinatörlüğünde düzenlenen Beyin Farkındalığı Haftası; beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin araştırmalarının yararları ve bu araştırmalarda sağlanan ilerlemeler hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı ve mevcut farkındalığı daha da artırmayı amaçlıyor.


4 Mart 2019 Pazartesi günü ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin proje dersi kapsamındaki “Beyin Sağlığında Erken Koruma: Önlemler ve Öneriler” etkinliğiyle başlayan etkinlikler, 5 Mart 2019 Salı günü Biyofizik ve Anatomi Anabilim Dalları’na düzenlenen laboratuvar turları ile devam etti.Beyin Farkındalığı Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Mart 2019 Çarşamba günü Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda “Molekülden Davranışa” başlıklı “Beyin Farkındalığı Sempozyumu 2019” düzenlendi. Sempozyumda lise öğrencileri; “Uyku ve Bellek”, “Duygudurum Bozuklukları”, “Stres Nöronlarımızı Nasıl Etkiler?”, “Çocuk Beyninin Biyolojik Saati”, “Madde Bağımlılığı ve Suistimali”, “Beyin Sağlığında Erken Koruma: Önlemler ve Öneriler”, “Davranışın Nörofizyolojik Temelleri”, “Akılcı İlaç Kullanımı”, “Epileptik Network”, “Bellek ve Öğrenme” ve “Akran Zorbalığı” konulu konferansları takip etti.


Sempozyumun açılışında konuşan Beyin Farkındalığı Haftası 2019 Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen, Beyin Farkındalığı etkinliklerini ESOGÜ’de 21. kez düzenlemekten dolayı duydukları mutluluğu ifade ederken, özellikle Tıp Fakültesi’ne girmek isteyen öğrencilerin fakülteyi daha yakından tanıyarak geleceklerine yön verebildiklerini kaydetti.


ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, mesleğinde 29 yılı geride bırakmış bir Beyin Cerrahı olarak Beyin Farkındalığı Haftası’nın kendisini de ilgilendirdiğini belirtirken, etkinliğin 21 yıldır düzenleniyor olmasının büyük bir özveriyi gerektirdiğini dile getirdi ve başta Beyin Farkındalığı Haftası 2019 Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen olmak üzere emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Sempozyumda sunulacak tüm konuların çok önemli olduğunu ve öğrencilerin bu sunumlardan çok şey öğreneceğine inandığını belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, iyi ve faydalı bir etkinlik geçirilmesini diledi.


Beyin Farkındalığı Haftası 2019 kapsamında 7 Mart 2019 Perşembe günü ESOGÜ Valide Malhatun Anaokulu’nda küçük öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. 12 Mart 2019 Salı günü ise Eskişehir Bahçeşehir Koleji’nde etkinlikler düzenlenecek.


Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri 14 Mart 2019 Perşembe günü düzenlenecek olan “12. Beyin Bilgi Yarışması” ile tamamlanacak. Yarışmanın ödül töreni 19 Mart 2019 Salı günü saat 14.00’da ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:11
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda."
    1. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    2. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    3. Kozmik odada kumpas davası
    4. Alaşehir’de orman mahallelerine yangın..
    5. Fenerbahçe sürpriz forvet hamlesi!..
    6. Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara'..
    7. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    8. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    9. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    10. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    11. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    12. Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün..
    13. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    14. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    16. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    17. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    18. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    19. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    20. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    21. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    22. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    23. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    24. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    25. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    26. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    27. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    28. Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı
    29. MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak
    30. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir