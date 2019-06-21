ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi 2013-2019 dönemi mezunları, ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de katıldı.

Törende mezunlar adına konuşan dönem birincisi Dr. Vahap Özkan, altı yıl boyunca bilgi ve deneyimlerini aktararak onları yetiştiren hocalarına teşekkür ederken, mezunlar olarak kendilerine hep destek olan ve bugünlere gelmelerini sağlayan ailelerinin verdiği emeklerin karşılığını asla ödeyemeyeceklerini söyledi. Mezunlar olarak beyaz önlüğün yüklediği sorumluluğun farkında olan ve hasta-hekim haklarını gözeten hekimler olacaklarına inandığını dile getiren Dr. Vahap Özkan, tüm hekim arkadaşlarına başarılı birer meslek hayatı diledi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, tüm mezunları altı yıl süren dünyanın en zor eğitimini tamamlayarak mutlu sona ulaştıkları için kutladı. Prof. Dr. Ali Arslantaş mütevazı, sağduyulu ve iyi insanlar olmalarını öğütlediği genç mezunlardan; toplumun hassasiyetlerini bilen, özverili, sabırlı, hoşgörülü, bilimin ışığından ayrılmayan, ülkesine bağlı ve başka Türkiye’nin olmadığını bilen hekimler olmalarını istedi. Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Ali Arslantaş, tüm anne ve babaların böyle güzel ve kutsal bir meslek kazanan evlatlar yetiştirdikleri ve ülkemize kazandırdıkları için gurur duymayı ve mutlu olmayı hak ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Ali Arslantaş genç hekimleri yetiştiren Tıp Fakültesi öğretim üyelerine “Vatanına milletine faydalı bu evlatlar sizin yüz akınız, var olma sebebiniz, hayat enerjinizdir. Sizlere de özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi araştırma görevlileri, hemşireleri, sağlık memurları, öğrenci işleri çalışanları ve tüm personeline de uzun öğrenim süreleri boyunca genç hekimlere verdikleri destek için teşekkür etti. Mezunlardan hocalarının, fakültelerinin, üniversitelerinin, anne-babalarının ve ülkelerinin değerini iyi bilmelerini isteyen Prof. Dr. Ali Arslantaş, tüm mezunları “Sizler varsanız hayat var, mutluluk var, yaşam var, huzur var. Sizler varsanız fakültemiz var. Sizler varsanız üniversitemiz var. Sizler varsanız Eskişehir var. Sizler varsanız Türkiyem var. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” sözleriyle uğurladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, genç nüfusa sahip olan ülkemiz için eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının, çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacağını belirterek, güçlü Türkiye ve güçlü gelecek için yapmamız gerekenin bilgiyle donanmış bireyler olarak çalışmak olduğunu söyledi. ESOGÜ’nün 48 yıllık geçmişinde sahip olduğu bütün akademik ve idari personel ile Eskişehir başta olmak üzere tüm ülkemize hizmet ederek bugünlere geldiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ’nün sahip olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve bilimsel araştırma merkezleri ile eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da bünyesinde yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti verdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Kemal Şenocak genç hekimleri; düşünme yeteneklerini doğru kullanan, gerçeği araştıran ve yeni ilgi alanlarına yönelerek kendini geliştiren mezunlar olarak yetiştirmek için büyük emek harcadıklarını vurguladı ve mezunlardan ESOGÜ’de almış oldukları eğitim ve öğretime güvenmelerini istedi. ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, kendilerinin de gelecekte bugünün mezunlarını ülkelerine ve insanlığa hizmet eden insanlar olarak görmekten gurur duyacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Kemal Şenocak, özverili ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla gençlerin iyi yetişmelerine katkıda bulunan ve onlara her alanda olanaklar sunma sorumluluğunu taşıyan Tıp Fakültesi öğretim üyelerine de teşekkür etti. Genç hekimlere seslenen ve onlara insanlık için umut ışığı olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Kemal Şenocak, hekimlik uygulamalarında sadece bilgi ve beceri sahibi olmanın yeterli olmadığını belirterek iyi bir hekimin; adanmışlık, fedakârlık, dürüstlük, doğruluk, ahlaklılık, ekip çalışması yapabilme kabiliyeti, mesleki yeterlilik, topluma ve mesleğe karşı sorumluluk gibi temel şartları da yerine getirmesinin gerektiğini söyledi. Büyük başarıların büyük hayaller ve büyük tutkular gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, hayallerin başarının yakıtı olduğunu dile getirerek genç hekimlerden hedeflerini yüksek tutmalarını istedi. Prof. Dr. Kemal Şenocak tüm mezunları ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri temennisiyle, yolları ve bahtlarının açık olmasını dileyerek uğurladı.

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş genç hekimlere Hekimlik Andını içirdi. Daha sonra mezuniyet belgelerinin verilmesine geçildi. İlk olarak okullarını dereceyle bitiren öğrencilere mezuniyet belgeleri, başarı belgeleri ve plaketleri verilirken, Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Vahap Özkan yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından diğer mezunlara mezuniyet ve başarı belgeleri verildi. Tören keplerin topluca havaya atılmasıyla sona erdi. Kapalı Spor Salonu’ndaki törenin ardından Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitiren öğrenciler, aileleri ve öğretim üyelerinin katılımıyla geleneksel Onur Holü Töreni düzenlenirken, dönem birincisi Dr. Vahap Özkan’ın ismi ve mezuniyet mesajı da Onur Holü duvarındaki yerine kondu.