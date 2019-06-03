ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan bayram mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda, bayramların gelecek nesillere aktarılmasındaki öneme vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Şenocak, “Gök kubbenin rahmet, mağfiret ve bereketle donatıldığı Ramazan ayını idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadık. Şimdi sıra, bu kutlu ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bütünleştiren Ramazan Bayramı’yla taçlandırmaya geldi. Bayramlarımız, günümüz dünyasında varlığımızın yegâne temeli olan dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik gibi hasletlerimizin güçlendirilerek huzur ikliminin hâkim kılındığı müstesna günlerimizdendir. Günlük yaşamın koşuşturmacası arasında, ihmal ettiğimiz değerlerimizi hatırladığımız, aile büyüklerimiz dâhil olmak üzere tüm sevdiklerimizle bir araya gelerek hasret giderdiğimiz, küskünlüklerimizi ve kırgınlıklarımızı unuttuğumuz bayramlarımız, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza milli birlik ve beraberlik şuurunun aktarılmasına da vesile olmaktadır. Maddi ve manevi havasıyla millî kültürün taşıyıcısı olan bayramlar, insanların hem bir milletin hem de insanlığın bir parçası olduğu bilincini kazanmasını sağlarken, yeryüzünde dostluk, iyilik, güzellik, adalet ve merhamet gibi ulvi değerlerin yaşanması ve yaşatılması konusunda da tefekkür imkânı veren mübarek zamanlardır. Bu nedenle millî varlığın özünü teşkil eden bayramlarımızı, derin manasını muhafaza ederek gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin vazifesidir. Bu duygularla, başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi olmak üzere milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, dayanışma ve birlik duygularımızı arttırarak tüm insanlık için iyilik, barış ve huzur vesilesi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.