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ESOGÜ katilinden alaycı savunma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) katliamında 4 kişiyi öldürdüğünü iddiası ile bugün yargılanmaya başlanan Volkan Bayar, savunması adeta kan dondurdu.

21 Haziran 2019 Cuma 10:36
ESOGÜ katilinden alaycı savunma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) katliamında 4 kişiyi öldürdüğünü iddiası ile bugün yargılanmaya başlanan Volkan Bayar, savunması adeta kan dondurdu. Alaycı bir üslupla, ’Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler diyerek konuşmaya başlayan Bayar, mahkeme başkanına ithafen "Sen benim hayatımı bitireceksin, ben de konuşmayacağım" diyerek, SEGBİS odasında başını defalarca kapıya ve duvara vurduğu için kelepçelenerek odadan çıkartıldı.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesi sonucunda tutuklanan öğretim görevlisi Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Yağan’ın ’ağırlaştırılmış müebbet’ istemi ile yargılandığı dava başladı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 16 müşteki bulunurken, 33 tanık da dinlenecek. Emniyet güçleri mahkeme salonu ve adliye içinde geniş güvenlik önlemleri alırken, tutuklu sanık Volkan Bayar Kocaeli F tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar ise duruşma salonunda davaya katıldı.



"Cezaevini haraca bağladım"


Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Volkan Bayar, savunmasında ’Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler’ diyerek başlarken, "Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım. Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım hakimem, sen beni dinle" ifadelerini kullanmasının ardından kapı ve duvara kafa attı. Gardiyanlar duruma müdahale ederken, Volkan Bayar kelepçelenerek SEGBİS odasından çıkartıldı.



Olay


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:36
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